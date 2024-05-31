Ленинградцы — детям Донбасса

«За 10 лет на Донбассе выросли дети, которые не знали мирной жизни. Более 100 детей убиты.

Памятник, который открыли в Енакиево, накануне Дня защиты детей, – чтобы помнить об этом и вернуть мир.

Подарки к празднику, собранные ленинградским отделением партии «Единая Россия», передали в ресурсный центр вместе с сертификатом на новую спортивную площадку. Установим до 1 сентября. Воспитанники центра в ответ подарили концерт и картину. Особенный концерт и особенную картину. Буду помнить.

Благодарю и.о. главы правительства ДНР Андрея Черткова и Николая Овсиенко, заместителя председателя Российского военно-исторического общества за личное участие», — отметил Александр Дрозденко.

С 2014 года от зверств киевского режима на Донбассе погибли больше 130 детей, ещё 444 получили ранения. Было принято решение создать скульптуру, которая увековечит память погибших детей и станет символом надежды на лучшее будущее.

Благодаря сотрудничеству Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и Академии художеств, такой символ надежды и был создан молодым скульптором Суреном Харазяном.

Скульптурная композиция представляет собой силуэт молодого парня, несущего на руках тело девочки. Высота памятника составляет 2,9 метра. Монумент был изначально представлен на выставке в Академии Художеств, по итогам которой Президент РАХ Зураб Церетели вручил медаль Российской академии художеств «За лучшую дипломную работу» Сурену Харазяну. Ректор академии Семён Михайловский отметил, что эта работа являлась наиболее заметной на выставке.

Напомним, в марте на территории Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в деревне Зайцево Гатчинского района состоялось открытие фотоэкспозиции «Трагедия Донбасса – Трагедия Ленинграда», с демонстрацией памятника «Детям-жертвам войны на Донбассе» для жителей и гостей Ленинградской области.