Тихвинская мадонна.В память о детях из блокадного Ленинграда, погибших на железнодорожной станции

ПОЕЗД В ВЕЧНОСТЬ

Железнодорожная станция Тихвин в 1941–1944 годах была стратегическим пунктом Дороги жизни — через нее в Ленинград перебрасывались эшелоны с войсками, боеприпасами и продовольствием, а оттуда вывозились изможденные жители и оборудование городских предприятий.

В октябре 1941-го в связи с наступлением на тихвинском направлении войск вермахта с целью соединения с финскими войсками, занимавшими позиции на реке Свири, станция регулярно подвергалась массированным бомбардировкам немецкой авиации. Самая ужасная произошла 14 октября. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, два эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим. Бомбежка продолжалась несколько часов. В результате атаки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад.

Железнодорожники и пожарные жертвовали собой, растаскивая пылающие вагоны и пытаясь предотвратить новые взрывы и спасти оказавшихся в плену пламени людей. Точное количество погибших тогда неизвестно (по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек, хотя, по некоторым свидетельствам, каждый эшелон с эвакуированными, шедший на Большую землю, брал не меньше двух с половиной тысяч). Среди них были и пожарные, и железнодорожники, и солдаты, и маленькие ленинградцы, вырвавшиеся из блокадного кольца. Останки погибших несколько дней вывозили на телегах на городское кладбище.

МИССИЯ — ПОМНИТЬ

Тихвин никогда не забывал об этой страшной трагедии. Каждый год 14 октября в городе проводятся памятные церемонии у давно восстановленной станции и на братских могилах погибших. Но историки и краеведы были уверены, что для потомков необходимо более зримое напоминание о произошедшем, поэтому в 2014 году Исторический клуб при губернаторе Ленинградской области обратился к общественности, чтобы собрать средства для установки памятника. Однако дело шло слишком медленно, пока в 2016-м председатель клуба Геннадий Москвин, выступивший с инициативой создания мемориала, не узнал, что в Петербурге есть меценат Грачья Погосян, который на протяжении многих лет изыскивает средства на памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной, и помогает их устанавливать не только на Ленинградской земле, но и в других странах.

СИМВОЛ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ

Памятник невинно убиенным детям появился на Привокзальной площади Тихвина в 2016 году — спустя 75 лет после трагедии. Художественные работы были выполнены Санкт-Петербургской мозаичной мастерской «Тавр» и реставрационной мастерской ООО «Нива», установка — ООО «РосВоенСтрой».

Это четырехметровая гранитная плита. На лицевой стороне расположено большое мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей коленопреклоненной женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка — символа потерянных детских жизней. Под мозаикой — строки из стихотворения «Цветок Жизни» поэта-блокадника Анатолия Молчанова:

Сколько их погибло — юных ленинградцев?

Сколько не услышит грома мирных гроз?

Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться,

Чтобы всех оплакать, нам не хватит слез...

На оборотной стороне памятника — копия архивного фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал, чтобы уехать из осажденного города. Под фотографией — дата трагедии и посвященное ей стихотворение А.Молчанова «Они были уже далеко от блокады…» Венчает композицию мозаичная Тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.

Они были уже далеко от блокады —

Вывозимые в тыл ленинградские дети.

Где-то там, позади, артобстрелов раскаты,

Вой сирен, стук зениток в прожекторном свете…

…Поезд встал, отдуваясь, на станции Тихвин.

Паровоз отцепился, поехал пить воду.

Все вокруг, как во сне, было мирным и тихим...

Только вдруг крик протяжный за окнами: «Воздух!»

«Что случилось?» — «Налет. Выходите быстрее!..» —

«Как налет? Но ведь мы же далеко от фронта...» —

«Выводите детей из вагонов скорее!..»

А фашист уже груз сыпанул с разворота.

И опять свист и вой души детские рвали,

Словно дома, в кошмарной тревог круговерти.

Но сейчас дети были не в прочном подвале,

А совсем беззащитны, открыты для смерти.

Взрывы встали стеной в стороне, за домами.

Радость робко прорвалась сквозь страх: «Мимо! Мимо!»

И душа вновь припала к надежде, как к маме —

Ведь она где-то рядом, неслышно, незримо...

А над станцией снова свистит, воет, давит,

Бомбы к детям все ближе, не зная пощады.

Они рвутся уже прямо в детском составе.

«Мама!.. Ты говорила: бояться не надо!..»

«Тема памятника — скорбящая женщина на фоне поезда, разрушенного ударами бомб, продиктована не просто так, — сказал генеральный директор мозаичной мастерской «Тавр» Олег Костенко. — Мы избрали тему материнства, чтобы передать всю скорбь и боль, что до сих пор терзают страну-победительницу, заплатившую за Победу в том числе и такую немыслимо огромную цену».

Елена Алексеева

Фото: autotravel.ru, bbratstvo.com

Грачья ПОГОСЯН, почетный меценат Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кировского района Ленинградской области:

«Я благодарю судьбу за то, что именно мне выпала честь создать памятник безвинным жертвам войны — детям Ленинграда — на Тихвинской земле. Создавая этот памятник, я с огромным волнением представлял это горе, эту огромную трагедию. Памятник занял достойное место в Тихвине и в сердце каждого жителя города».

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Привокзальная площадь

Координаты для GPS: 59.637442° 33.505125°

https://radichesti.ru/video/v/9

Посмотреть фильм о событиях 14 октября 1941 года и создании памятника в Тихвине

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