Тихвинская мадонна.В память о детях из блокадного Ленинграда, погибших на железнодорожной станции
Уважаемые читатели! В этой рубрике мы публикуем материалы о памятниках, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Поскольку этот номер выйдет к Международному дню защиты детей, мы хотим рассказать вам о монументе, установленном у железнодорожного вокзала в городе Тихвине, где 14 октября 1941 года вследствие авиационного налета погибли малыши, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда на Большую землю.
ПОЕЗД В ВЕЧНОСТЬ
Железнодорожная станция Тихвин в 1941–1944 годах была стратегическим пунктом Дороги жизни — через нее в Ленинград перебрасывались эшелоны с войсками, боеприпасами и продовольствием, а оттуда вывозились изможденные жители и оборудование городских предприятий.
В октябре 1941-го в связи с наступлением на тихвинском направлении войск вермахта с целью соединения с финскими войсками, занимавшими позиции на реке Свири, станция регулярно подвергалась массированным бомбардировкам немецкой авиации. Самая ужасная произошла 14 октября. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, два эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим. Бомбежка продолжалась несколько часов. В результате атаки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад.
Железнодорожники и пожарные жертвовали собой, растаскивая пылающие вагоны и пытаясь предотвратить новые взрывы и спасти оказавшихся в плену пламени людей. Точное количество погибших тогда неизвестно (по разным оценкам, от одной до двух тысяч человек, хотя, по некоторым свидетельствам, каждый эшелон с эвакуированными, шедший на Большую землю, брал не меньше двух с половиной тысяч). Среди них были и пожарные, и железнодорожники, и солдаты, и маленькие ленинградцы, вырвавшиеся из блокадного кольца. Останки погибших несколько дней вывозили на телегах на городское кладбище.
МИССИЯ — ПОМНИТЬ
Тихвин никогда не забывал об этой страшной трагедии. Каждый год 14 октября в городе проводятся памятные церемонии у давно восстановленной станции и на братских могилах погибших. Но историки и краеведы были уверены, что для потомков необходимо более зримое напоминание о произошедшем, поэтому в 2014 году Исторический клуб при губернаторе Ленинградской области обратился к общественности, чтобы собрать средства для установки памятника. Однако дело шло слишком медленно, пока в 2016-м председатель клуба Геннадий Москвин, выступивший с инициативой создания мемориала, не узнал, что в Петербурге есть меценат Грачья Погосян, который на протяжении многих лет изыскивает средства на памятники, посвященные героям и событиям Великой Отечественной, и помогает их устанавливать не только на Ленинградской земле, но и в других странах.
СИМВОЛ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ
Памятник невинно убиенным детям появился на Привокзальной площади Тихвина в 2016 году — спустя 75 лет после трагедии. Художественные работы были выполнены Санкт-Петербургской мозаичной мастерской «Тавр» и реставрационной мастерской ООО «Нива», установка — ООО «РосВоенСтрой».
Это четырехметровая гранитная плита. На лицевой стороне расположено большое мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей коленопреклоненной женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка — символа потерянных детских жизней. Под мозаикой — строки из стихотворения «Цветок Жизни» поэта-блокадника Анатолия Молчанова:
Сколько их погибло — юных ленинградцев?
Сколько не услышит грома мирных гроз?
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться,
Чтобы всех оплакать, нам не хватит слез...
На оборотной стороне памятника — копия архивного фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал, чтобы уехать из осажденного города. Под фотографией — дата трагедии и посвященное ей стихотворение А.Молчанова «Они были уже далеко от блокады…» Венчает композицию мозаичная Тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
Они были уже далеко от блокады —
Вывозимые в тыл ленинградские дети.
Где-то там, позади, артобстрелов раскаты,
Вой сирен, стук зениток в прожекторном свете…
…Поезд встал, отдуваясь, на станции Тихвин.
Паровоз отцепился, поехал пить воду.
Все вокруг, как во сне, было мирным и тихим...
Только вдруг крик протяжный за окнами: «Воздух!»
«Что случилось?» — «Налет. Выходите быстрее!..» —
«Как налет? Но ведь мы же далеко от фронта...» —
«Выводите детей из вагонов скорее!..»
А фашист уже груз сыпанул с разворота.
И опять свист и вой души детские рвали,
Словно дома, в кошмарной тревог круговерти.
Но сейчас дети были не в прочном подвале,
А совсем беззащитны, открыты для смерти.
Взрывы встали стеной в стороне, за домами.
Радость робко прорвалась сквозь страх: «Мимо! Мимо!»
И душа вновь припала к надежде, как к маме —
Ведь она где-то рядом, неслышно, незримо...
А над станцией снова свистит, воет, давит,
Бомбы к детям все ближе, не зная пощады.
Они рвутся уже прямо в детском составе.
«Мама!.. Ты говорила: бояться не надо!..»
«Тема памятника — скорбящая женщина на фоне поезда, разрушенного ударами бомб, продиктована не просто так, — сказал генеральный директор мозаичной мастерской «Тавр» Олег Костенко. — Мы избрали тему материнства, чтобы передать всю скорбь и боль, что до сих пор терзают страну-победительницу, заплатившую за Победу в том числе и такую немыслимо огромную цену».
Елена Алексеева
Фото: autotravel.ru, bbratstvo.com
Грачья ПОГОСЯН, почетный меценат Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кировского района Ленинградской области:
«Я благодарю судьбу за то, что именно мне выпала честь создать памятник безвинным жертвам войны — детям Ленинграда — на Тихвинской земле. Создавая этот памятник, я с огромным волнением представлял это горе, эту огромную трагедию. Памятник занял достойное место в Тихвине и в сердце каждого жителя города».
КАК ДОБРАТЬСЯ:
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Привокзальная площадь
Координаты для GPS: 59.637442° 33.505125°
https://radichesti.ru/video/v/9
Посмотреть фильм о событиях 14 октября 1941 года и создании памятника в Тихвине
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