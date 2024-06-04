Приоратский парк встретит торжества к 225-летию Пушкина

В 14:30 на берегу Филькиного озера вблизи Водонапорной башни для юных почитателей творчества великого русского поэта и писателя пройдет игровая интерактивная программа, в завершении которой состоится открытие нового сказочного героя. О том, кто в этом году пополнит компанию деревянных фигур Приората, первыми узнают ребята, которые примут участие в веселых играх от Центра досуга и творчества «Акуна Матата».

В 15:00 на площадке вблизи Гатчинской школы № 4 развернется кинозал под открытым небом. На большом экране покажут мультфильмы по сказкам Пушкина и фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» о спасении экспонатов Пушкинского музея в селе Михайловское во время Великой Отечественной войны. Главные роли в военной драме сыграли Сергей Безруков и Настасья Кербенген.

На большой сцене вблизи Приоратского дворца Симфонический оркестр и Государственная филармония для детей и молодежи представят сцены из произведений А.С. Пушкина. А в 18:00 начнется музыкальный спектакль по мотивам оперы М. Глинка «Руслан и Людмила».

С 12-00 до 19-00 вдоль Филькиного озера развернется ремесленная выставка-ярмарка «Бренды Ленинградской области», на которой будут представлены тематические изделия ручной работы, народно-художественных промыслов. Посетители смогут приобрести уникальную керамику NEVO LADOGA, корзины, игрушки и сувениры от Балтийской лозы, кованые изделия, тематические сувениры. Будут работать мастер-классы по плетению на коклюшках, роспись деревянных игрушек и многое другое.

На все мероприятия вход свободный.