Миллиард в импортозамещение в Гатчинском районе

Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и исполнительный директор ООО «Нева-Вентилятор» Сергей Гриненко.

«В марте этого года компания открыла новую высокотехнологичную производственную площадку и уже заявляет о новом проекте. Этот пример характерен для Ленобласти — компании, однажды подписавшие соглашение об инвестициях, возвращаются с планами по расширению. Импортозамещающая продукция завода востребована предприятиями нефтеперерабатывающей и химической промышленности, которые также активно развиваются в Ленобласти. Я рад отметить, что в регионе нефтегазохимический кластер прирастает мощными поставщиками оборудования», — отметил Александр Дрозденко.

В Новосветском сельском поселении Гатчинского района запланировано строительство импортозамещающего производственного комплекса с общей площадью 5 тыс. кв. м, где будут производиться осевые вентиляторы, алюминиевые жалюзийные устройства и специальные металлоконструкции.

Объем инвестиций заявлен в размере 1 млрд рублей. Мощность производства составит 12 тыс. кв.м поверхности жалюзийных устройств, 1500 штук вентиляторных узлов и 200 тонн вспомогательных металлоконструкций в год. Будет создано 150 рабочих мест.