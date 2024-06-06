Ленобласть обеспечивает вагонами

«Ленобласть становится одним из центров российского вагоностроения. Это совершенно закономерный процесс, ведь мы развиваем наш портовый потенциал, создаем мощный хаб по перевалке различных грузов», — сказал Александр Дрозденко.

«Новое вагоностроительное производство – это уже третий проект АО ХК «Новотранс» для развития экспортно-импортного транспортного кластера в Ленобласти, включающего универсальный торговый терминал LUGAPORT в Усть-Луге и мощности Балтийского вагоноремонтного завода. Возможность обслуживать вагоны в районе порта Усть-Луга, а теперь и возможность обеспечить грузоотправителей новыми вагонами будут служить бесперебойной работе транспортного кластера», – прокомментировал Вячеслав Петренко.

Новое производство обеспечит создание 600 новых рабочих мест. Планируется, что к 2030 году мощность завода составит 4 тыс. вагонов в год.