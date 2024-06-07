Ленобласть встречает лето спортивно

«Ленинградская область по доброй традиции открывает каникулы с большого спортивного фестиваля, который объединит деревни, поселки и города. Соревнования не станут ступенькой в большой спорт, но гарантировано станут площадкой для новой дружбы и лета, которое запомнится на всю жизнь», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель общественного совета проекта «Детский спорт» Евгений Барановский.

Первое состязание регионального уровня фестиваля «Спортивное лето-2024» стартует 11 июня в центре «Молодежный» в деревне Кошкино. 10 августа пройдет региональный фестиваль «Дворовых видов спорта», 16 августа запланирован фестиваль дворового футбола. 12 сентября стартует «Лига школьного и студенческого спорта ЛО сезон 2024-2025». В конце сентября Ленинградская область принимает Главный турнир — «Всероссийский фестиваль дворового футбола 6/6».

Марафон будет состоять из тематических направлений, таких как детский спорт (тренировки на базе детских оздоровительных лагерей при участии депутатов, олимпийских чемпионов, приуроченные ко Дню защиты детей); массовые виды спорта (проведение массовых тренировок по национальным видам спорта, приуроченные ко Дню России); фиджитал-спорт (сочетание цифровых и физических видов спорта); семейные виды спорта (спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности); шахматы; водные виды спорта; день физкультурника (массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня физкультурника: сдача норм ГТО) и военно-прикладные виды спорта (спортивное ориентирование, рукопашный бой, спортивное многоборье, стрельба и т.д.).