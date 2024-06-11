С 1 июля – новые тарифы на электроэнергию
АО «ЕИРЦ ЛО» информирует об установлении с 1 июля дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Ленинградской области.
Согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Приказ № 236-п от 29.11.2023 г.) с 1 июля 2024 года начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
Стоимость будет зависеть от количества потреблённой электроэнергии и рассчитываться по трём диапазонам:
- для 1 диапазона потребление электрической энергии от 0 до 10 950 кВт*ч в месяц,
- для 2 диапазона потребление электрической энергии от 10 951 кВт*ч до 21 900 кВт*ч в месяц,
- для 3 диапазона потребление электрической энергии свыше 21 900 кВт*ч в месяц.
На период с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. будут установлены следующие тарифы
|
Цена (тариф), руб./кВт*ч (с учётом НДС)
|Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток
|Для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности)
|Для второго диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности)
|Для третьего диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности)
|До 10 950 кВт*ч в месяц
|10 951 – 21 900 кВт*ч в месяц
|
свыше 21 900 кВт*ч в месяц
|
Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и потребителей, приравненных к нему
|
Одноставочный тариф
|
4,42 руб./кВт*ч
|
4,43 руб./кВт*ч
|8,59 руб./кВт*ч
|
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|
4,74 руб./кВт*ч
|
4,75 руб./кВт*ч
|
9,21 руб./кВт*ч
|
Ночная зона
|
2,57 руб./кВт*ч
|
2,58 руб./кВт*ч
|
5,08 руб./кВт*ч
|
Для населения, проживающего в сельских населённых пунктах и потребителей, приравненных к нему
|
Одноставочный тариф
|
4,29 руб./кВт*ч
|
4,30 руб./кВт*ч
|
8,35 руб./ кВт*ч
|
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|
4,61 руб./кВт*ч
|
4,62 руб./кВт*ч
|
8,95 руб./кВт*ч
|
Ночная зона
|
2,49 руб./кВт*ч
|
2,50 руб./кВт*ч
|
4,94 руб./кВт*ч
|
Для населения (кроме потребителей, указанных в пунктах выше)
|
Одноставочный тариф
|
5,85 руб./кВт*ч
|
5,86 руб./кВт*ч
|
11,38 руб./кВт*ч
|
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
|
6,28 руб./кВт*ч
|
6,29 руб./кВт*ч
|
12,20 руб./кВт*ч
|
Ночная зона
|
3,40 руб./кВт*ч
|
3,41 руб./кВт*ч
|
6,73 руб./кВт*ч
По оценке Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ссылка https://tarif.lenobl.ru/ru/news/69578/), в первый диапазон объёмов потребления электроэнергии войдёт более 90% населения Ленинградской области и большинство потребителей не ощутят изменений.
Отметим, что для общедомовых нужд и многодетных семей будет применяться тариф первого диапазона.
С подробной информацией по дифференцированным тарифам и стоимости электроэнергии можно ознакомиться на сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по ссылке https://tarif.lenobl.ru/ru/.