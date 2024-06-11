С 1 июля – новые тарифы на электроэнергию

Согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Приказ № 236-п от 29.11.2023 г.) с 1 июля 2024 года начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Стоимость будет зависеть от количества потреблённой электроэнергии и рассчитываться по трём диапазонам:

- для 1 диапазона потребление электрической энергии от 0 до 10 950 кВт*ч в месяц,

- для 2 диапазона потребление электрической энергии от 10 951 кВт*ч до 21 900 кВт*ч в месяц,

- для 3 диапазона потребление электрической энергии свыше 21 900 кВт*ч в месяц.

На период с 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г. будут установлены следующие тарифы

Цена (тариф), руб./кВт*ч (с учётом НДС) Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток Для первого диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности) Для второго диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности) Для третьего диапазона объёмов потребления электрической энергии (мощности) До 10 950 кВт*ч в месяц 10 951 – 21 900 кВт*ч в месяц свыше 21 900 кВт*ч в месяц Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и потребителей, приравненных к нему Одноставочный тариф 4,42 руб./кВт*ч 4,43 руб./кВт*ч 8,59 руб./кВт*ч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,74 руб./кВт*ч 4,75 руб./кВт*ч 9,21 руб./кВт*ч Ночная зона 2,57 руб./кВт*ч 2,58 руб./кВт*ч 5,08 руб./кВт*ч Для населения, проживающего в сельских населённых пунктах и потребителей, приравненных к нему Одноставочный тариф 4,29 руб./кВт*ч 4,30 руб./кВт*ч 8,35 руб./ кВт*ч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,61 руб./кВт*ч 4,62 руб./кВт*ч 8,95 руб./кВт*ч Ночная зона 2,49 руб./кВт*ч 2,50 руб./кВт*ч 4,94 руб./кВт*ч Для населения (кроме потребителей, указанных в пунктах выше) Одноставочный тариф 5,85 руб./кВт*ч 5,86 руб./кВт*ч 11,38 руб./кВт*ч Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,28 руб./кВт*ч 6,29 руб./кВт*ч 12,20 руб./кВт*ч Ночная зона 3,40 руб./кВт*ч 3,41 руб./кВт*ч 6,73 руб./кВт*ч

По оценке Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ссылка https://tarif.lenobl.ru/ru/news/69578/), в первый диапазон объёмов потребления электроэнергии войдёт более 90% населения Ленинградской области и большинство потребителей не ощутят изменений.

Отметим, что для общедомовых нужд и многодетных семей будет применяться тариф первого диапазона.

С подробной информацией по дифференцированным тарифам и стоимости электроэнергии можно ознакомиться на сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по ссылке https://tarif.lenobl.ru/ru/.