Ленобласть отчиталась об исполнении бюджета за 2023 год

«Эти цифры профицита позволили нам сформировать необходимые резервы для того, чтобы было спокойно, надежно войти в 2024 год. Мы прожили уже полгода 2024, не допустили никаких кассовых разрывов, и в целом основные статьи расходов у нас полностью закрыты», – рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков на традиционных публичных слушаниях, которые в этом году проходят в Тихвине и посвящены исполнению бюджета Ленинградской области в 2023 году.

«Мы выполнили все нормативные обязательства: не задержали ни одной выплаты ни по заработным платам, ни по социальным пособиям. Мы сформировали необходимые средства для того, чтобы все наши предполагаемые расходы очень четко соответствовали нашим доходным источникам. Наша жизненная позиция — жить по средствам, потому что мы являемся регионом донором, нам не предоставляют из федерального бюджета дотации, поэтому мы должны рассчитывать только на свои ресурсы», — подчеркнул Роман Марков.

Параметры областного бюджета по итогам 2023 года следующие: доходы — 252,5 млрд рублей, расходы — 215,3 млрд рублей, профицит достиг рекордных 37,2 млрд рублей.

По итогам года, налоговые и неналоговые доходы области выросли в 1,4 раза, на 63,1 млрд рублей. Более всего увеличился налог на прибыль организаций — в 1,7 раз.

Один из значимых показателей — повышение заработной платы врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогам, работникам учреждений культуры, социальным работникам. Так, по врачам — увеличение на 8,7%, 8% педагогам дошкольного образования, 10,1% педагогам образовательных учреждений общего образования, зарплата работников учреждений культуры выросла на 10%.

В расходной части выросли затраты на социальную поддержку населения до 20,5 млрд рублей, акцент был сделан на помощь участникам СВО и их семьям; из аварийного жилья в 2023 году были переселены 3394 человека; профинансированы 124 объекта Адресной инвестиционной программы, среди основных — дорожное хозяйство, ЖКХ, здравоохранение и образование.

По госпрограммам расходы на здравоохранение составили 30,3 млрд рублей, на образование — 45,7 млрд рублей, дорожный фонд Ленинградской области профинансирован на 20,9 млрд рублей, расходы на реализацию национальных проектов — 19,3 млрд рублей.