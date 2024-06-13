Ленобласть развивает сотрудничество с Узбекистаном

Узбекистан — давний и надежный партнер 47-го региона.

«Нами ведется работа по подготовке международной бизнес-миссии предприятий Ленинградской области в Республику Узбекистан в этом году. Также будем прорабатывать вопрос о взаимодействии и реализации образовательных программ на территории Узбекистана с целью повышения компетенций в знании русского языка, культуры, традиций будущих работников на территории региона. Работодатели Ленинградской области заинтересованы в привлечении молодых специалистов из Республики Узбекистан: в первую очередь, это предприятия пищевой промышленности и агропромышленного комплекса.

Надеюсь, наша встреча станет важным шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества Ленинградской области и Республики Узбекистан, послужит дальнейшему развитию экономических связей и контактов во всех сферах», — прокомментировала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

В ходе встречи обсуждалась возможность локализации производства в Сырдарьинской области для областных инвесторов, прорабатывается возможность заключения соглашений между Правительством Ленинградской области и Хокимиятами Ташкентской области и Бухарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Узбекская сторона выразила заинтересованность в разведении на территории Ленинградской области крупного рогатого скота и выращивании зерновых культур.

Участники также предложили к рассмотрению дальнейшие перспективы сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, сохранении исторической памяти, молодежной политики и образования, а также в сфере трудовой миграции.