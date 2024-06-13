Спасибо банку, который не дал кредит и заблокировал карты

6 июня в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 70-летней женщины с высшим образованием. Накануне ей стали поступать звонки на WhatsApp: неизвестная «доброжелательница» уверила что является сотрудником Роскомнадзора, и что далее с ней свяжется мужчина из Росфинмониторинга, так как неизвестные злоумышленники берут кредиты на ее имя.

Звонок от мужчины действительно поступил. Он представился Сергеем Владимировичем и пояснил, что от имени женщины оформлена доверенность на третье лицо, которому в «Почта Банке» одобрили кредит на сумму 400 тысяч рублей. И чтобы денежными средствами не воспользовалось третье лицо, необходимо самой получить в банке заем и сразу погасить данный кредит.

Дама оформила в отделении «Почта Банка» кредит на полмиллиона и направилась в банк «Открытие» на Соборной, где обратилась к сотрудникам банка для перевода денежных средств, но банковские служащие отказали в услуге, заблокировав карты, и пояснили, что клиентка разговаривала с мошенниками. Перевод денег преступникам не удался.