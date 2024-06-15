Бесплатно лечиться, не покидая свои 6 соток

Председатель СНТ «Восход» Вячеслав Михайлович Богрянцев с гордостью показывает новый медицинский пункт и рассказывает, как в начале его идею отвергли даже на заседании правления, посчитав нереальной. Тогда он вынес вопрос о строительстве медицинского пункта на общее собрание членов СНТ «Восход» и заручился поддержкой подавляющего большинства. Хотя здесь тоже прозвучали опасения, что и деньги на строительство не удастся получить, и врача нельзя будет найти, да и дачники не пойдут. Время доказало безосновательность всех опасений.

После собрания, в июле 2022 года, В.М. Богрянцев выяснил условия участия в программах по развитию инфраструктуры садоводств. Так как в СНТ «Восход» более 65 % владельцев дачных участков из Северной столицы, он обратился в Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Здесь Вячеслав Михайлович получил перечень необходимых документов для получения субсидии на строительство медицинского пункта и… работа закипела.

- Нужно было подготовить 19 комплектов различных разрешительных документов. Может, кого-то это и напугало бы, но не меня. За два месяца справился. Убедил членов нашего садоводства согласиться с передачей земли общего пользования под строительство медпункта, все-таки здоровье – это самый ценный наш капитал, - рассказывает Вячеслав Михайлович.

Из бюджета Санкт-Петербурга на строительство медицинского пункта выделили необходимую субсидию. Вместе с Управлением по развитию садоводства и огородничества (УРСО) был организован конкурс по выбору подрядной организации.

- Буквально за 3 месяца медпункт был построен. Использовали типовой проект. Потом нужно было облагородить территорию вокруг него. Смета получилась на 900 тысяч рублей. Субсидию нам тоже одобрили, пришел уже другой подрядчик выполнять работы – территорию вокруг медпункта огородили, предусмотрели ворота для заезда машины «скорой помощи» и две калитки – для посетителей из нашего садоводства с внутренней стороны, а для остальных пациентов – со стороны дороги. Но в эту смету не вошла, например, вода, а нам пришлось пробурить скважину, ряд других работ, оплата электро-

энергии. Поэтому около 500 тысяч рублей мы добавили из средств нашего садоводства – тех, что смогли сэкономить (это прошу подчеркнуть) при выполнении запланированных работ. Целевых денег не собирали, - рассказывает В.М. Богрянцев.

Медицинский пункт начал работу 13 июля 2023 года. Врач - из соседнего садоводства, и это большая удача. Василий Танасович Гаман быстро завоевал уважение пациентов. За его плечами – Военно-медицинская академия, служба на Балтийском и Северном флотах, многолетний опыт работы в медицинских учреждениях. Он семейный врач, а еще психотерапевт, нарколог, физиотерапевт, массажист и мануальный терапевт – на все эти виды медицинской деятельности имеет документы. Зимой он живет в Санкт-Петербурге и ведет врачебные приемы в нескольких медицинских клиниках, а на лето приезжает с семьей на дачу и вот теперь трудится здесь.

- Стартанули мы хорошо, - делится Василий Танасович Гаман. – Стали обращаться не только из СНТ «Восход», но и соседних садоводств. «Сарафанное радио» сработало: одни в магазине на станции услышали, другие – в электричке, третьи – увидели здание и решили заглянуть. Мы в прошлом году работали до 1 ноября, и за этот период медпункт посетили более 2,5 тысяч пациентов.

Медпункт – типовой: с холлом, двумя кабинетами, служебными помещениями. Перед входом – лавочка для ожидания приема. В просторном кабинете – два стола, для врача и регистратора. На прием необходимо принести паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Данные заносятся в базу, и прием для пациентов становится бесплатным.

Медпункт оборудован медицинской мебелью, есть новый аппарат ЭКГ, кушетка и даже массажный стол.

- Много обращений именно за неотложной помощью - травма, солнечный удар, обострение хронических недугов. Многим с осторожностью нужно огородничеством заниматься, не из последних сил. Мы здесь и уколы делаем, и капельницы. Некоторые пациенты приходят уже с назначениями врача и продолжают лечебный курс, начатый в городе, у нас. Возраст? Самый разный. Даже с младенцами обращались! Но, конечно, возрастных пациентов больше, особенно в начале и в конце сезона, - рассказывает врач.

Председатель СНТ «Восход» В.М. Богрянцев беспокоится, что не все дачники в массиве «Строганово» знают о возможности получить бесплатную медицинскую помощь прямо по соседству. А это удобно, тем более что «Восход» находится практически посередине массива.

- Осенью прошлого года я связался с председателем Союза садоводов Гатчинского района Иваном Ивановичем Логиновым и попытался организовать собрание председателей всех садоводств нашего массива. Их у нас 23: есть небольшие – всего на 44 участка, есть очень большие, где больше 400 участков. Откликнулись только 9 председателей. Я им рассказал обо всех преимуществах, попросил донести эту информацию до членов своих СНТ. Готов в этом году прийти на собрание в каждое садоводство и рассказать о медпункте лично людям, - рассказал Вячеслав Михайлович.

Еще одно предложение для председателей садоводств – заключить коллективный договор, чтобы возместить затраты, которые понесло СНТ «Восход» на строительство медпункта.

- Около 500 тысяч рублей мы затратили из средств нашего садоводства, - поясняет В.М. Богрянцев. – Если эту сумму разделить на все садоводства в нашем массиве, то получится с одного участка всего по 100,5 рублей. Я все детально просчитал, подготовил расчетные документы. Но пока только 9 садоводств подписали этот коллективный договор, понимая, что сделано благое дело для всех дачников.

Совсем недавно новый медицинский пункт одержал первую победу – получил лицензию на осуществление медицинской деятельности.

- И территория медпункта, и сам медпункт поставлены на кадастровый учет, присвоен юридический адрес. И вот три недели назад получена лицензия на данный медпункт. Впрочем, самая дорогая для нас оценка – когда люди вовремя получают необходимую медицинскую помощь и благодарят. Ради этого старались! – делится радостью В.М. Богрянцев.

Есть у активного председателя и дальнейшие планы по развитию – сделать работу медпункта круглогодичной, потому что все больше дачников живут в садоводстве круглый год, открыть дневной стационар, организовать выездные приемы узких специалистов.

А пока - по 30 сентября новый медпункт открыт ежедневно с 9 до 17 часов, обед – с 13 до 14 часов, выходные дни – вторник и среда.

Елена Суралёва