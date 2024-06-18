«Серебряного века голоса» звучали в поселке Сиверский
В этом году мы отмечаем 135-летие со дня рождения одной из самых ярких представительниц поэзии Серебряного века Анны Ахматовой. Анна Андреевна родилась 11 июня 1889 года. 16 июня в посёлке Сиверский прошла творческая встреча «Серебряного века голоса», посвящённая её памяти.
Встреча состоялась у памятника Анне Ахматовой, установленного на пересечении Малого переулка и Республиканского проспекта в посёлке Сиверский. Напомним, этот красивый мемориал с мраморным бюстом поэтессы был открыт в 2021 году на средства поклонников её творчества. Предполагается, что именно на этом месте находился дом историка литературы, одного из крупнейших пушкинистов начала XX века Павла Елисеевича Щёголева, у которого Анна Андреевна гостила в 1925 году.
Почтить память великой русской поэтессы собрались поклонники её творчества и ценители поэзии. Встречу открыл глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев, который подчеркнул значимость творчества Ахматовой для русской литературы.
Имя Анны Ахматовой неразрывно связано с эпохой перемен, трагизма и творческого взлета, которыми был отмечен Серебряный век русской культуры. Стихи Ахматовой, пронизанные любовью, печалью и стойкостью, стали голосом поколения:
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.
На встрече почитатели таланта Анны Ахматовой, среди которых были и члены ЛИТО «Поэтов Сиверское братство», читали ее стихи, а также свои собственные произведения, посвящённые Анне Андреевне. Собравшиеся вспоминали интересные моменты из жизни поэтессы, которые помогают лучше понять её творчество, прочувствовать глубину чувств, философское осмысление жизни и мастерство слова.
Особенно трогательным было участие детей, которые также читали стихи Ахматовой. Это свидетельствует о том, что молодое поколение не только знает и ценит творчество поэтессы, но и готово продолжать её традиции.
Давайте будем помнить ее величественный образ и ее поистине царственное слово, ведь она всегда писала для своего неведомого друга – читателя:
Я – голос ваш, жар вашего дыханья,
Я – отраженье вашего лица.
Напрасных крыл напрасны трепетанья,
Ведь все равно я с вами до конца.
Как считают участники мероприятия, такие встречи помогают сохранить память о великих людях и их творчестве, а также передать эту память будущим поколениям.
Подготовила Юлия Лысанюк
Фото организаторов