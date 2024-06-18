«Серебряного века голоса» звучали в поселке Сиверский

Встреча состоялась у памятника Анне Ахматовой, установленного на пересечении Малого переулка и Республиканского проспекта в посёлке Сиверский. Напомним, этот красивый мемориал с мраморным бюстом поэтессы был открыт в 2021 году на средства поклонников её творчества. Предполагается, что именно на этом месте находился дом историка литературы, одного из крупнейших пушкинистов начала XX века Павла Елисеевича Щёголева, у которого Анна Андреевна гостила в 1925 году.

Почтить память великой русской поэтессы собрались поклонники её творчества и ценители поэзии. Встречу открыл глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев, который подчеркнул значимость творчества Ахматовой для русской литературы.

Имя Анны Ахматовой неразрывно связано с эпохой перемен, трагизма и творческого взлета, которыми был отмечен Серебряный век русской культуры. Стихи Ахматовой, пронизанные любовью, печалью и стойкостью, стали голосом поколения:

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

На встрече почитатели таланта Анны Ахматовой, среди которых были и члены ЛИТО «Поэтов Сиверское братство», читали ее стихи, а также свои собственные произведения, посвящённые Анне Андреевне. Собравшиеся вспоминали интересные моменты из жизни поэтессы, которые помогают лучше понять её творчество, прочувствовать глубину чувств, философское осмысление жизни и мастерство слова.

Особенно трогательным было участие детей, которые также читали стихи Ахматовой. Это свидетельствует о том, что молодое поколение не только знает и ценит творчество поэтессы, но и готово продолжать её традиции.

Давайте будем помнить ее величественный образ и ее поистине царственное слово, ведь она всегда писала для своего неведомого друга – читателя:

Я – голос ваш, жар вашего дыханья,

Я – отраженье вашего лица.

Напрасных крыл напрасны трепетанья,

Ведь все равно я с вами до конца.

Как считают участники мероприятия, такие встречи помогают сохранить память о великих людях и их творчестве, а также передать эту память будущим поколениям.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов