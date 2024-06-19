Не всё то золото, что блестит

Возле торгового центра на Пушкинском шоссе к ней подошла женщина с ребенком в коляске и попросила купить золотую цепочку. Она, якобы, находится в трудном материальном положении – вот украшения распродает. Вместе они зашли в ювелирный салон, где продавцы подтвердили: цепочка настоящая. Покупательница сняла в банкомате 35 тысяч рублей, они вышли на улицу и обменялись: одна взяла деньги, другая – цепочку. «Бедствующая» гражданка с ребенком спешно удалилась, а дама, почувствовав неладное, вернулась в ювелирный для повторного осмотра цепочки. Там ей ответили, что цепочка уже другая – не та, что предъявляли в первый раз, и золотом там не пахнет.

Обманутая женщина обратилась в полицию и назвала приметы мошенницы: рост 160-165 см, худощавая, в длинном голубом сарафане и синей джинсовой куртке, с детской серо-коричневой коляской.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.