Результаты ЕГЭ на Госуслугах посмотрели уже 1,5 млн раз
Выпускники школ за 2 недели запросили результаты единого госэкзамена на Госуслугах полтора миллиона раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.
Преимущества Госуслуг
- не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтверждённой учётной записи на портале и запроса в личном кабинете. На всё уйдёт не более 5 минут,
- при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с Госуслуг приравниваются к оригиналам.
Какие результаты ЕГЭ доступны
На портале уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки.
Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года.