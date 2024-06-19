Результаты ЕГЭ на Госуслугах посмотрели уже 1,5 млн раз

Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.



Преимущества Госуслуг

- не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтверждённой учётной записи на портале и запроса в личном кабинете. На всё уйдёт не более 5 минут,

- при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с Госуслуг приравниваются к оригиналам.

Какие результаты ЕГЭ доступны

На портале уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки.



Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года.