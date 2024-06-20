Сдержали наступление противника

Юрий – настоящий военный профессионал. После окончания университета МВД в составе отряда ОМОН он участвовал в операциях по зачистке Северного Кавказа от боевиков. С началом специальной военной операции у нашего собеседника не было ни единого сомнения в том, что Родина нуждается в его помощи.

– Я попал в батальон БАРС - боевой армейский резерв страны. Там как раз собираются отставные военные, которые даже после ухода на пенсию хотят вносить вклад в историю своей Родины. В такой ситуации было бы ошибкой думать, что всё решится само собой. Что кто-то одолеет врага без тебя и твоего участия. Так сложилось, у двух моих друзей погибли сыновья на фронте. Тогда я понял: пока сам в силе, должен встать на защиту России, чтобы больше не гибли чьи-либо сыновья, – рассказывает нам ветеран СВО.

Как рассказал Юрий, его семья была морально готова к тому, что он собирается на передовую. К решению мужчины близкие отнеслись с уважением и пониманием.

– Ещё с Чеченской войны я часто уезжал в боевые командировки, поэтому жена и дети не задавали вопросов, когда решил присоединиться к армии. Они знают, что в этом мой смысл жизни, как и у многих патриотов страны – быть причастным к судьбе России, – вспоминает боец.

Ветеран БАРСа также высказался об идеологии нынешней Украины. Ему доводилось встречать на поле боя вражеские танки, на которые была нанесена фашистская свастика.

– Идеология страшной чумы, с которой украинский народ идёт на смерть, продолжает процветать. Поэтому договариваться с нацистами ни в коем случае нельзя. Нельзя дать им возможность в очередной раз переписать историю, – считает наш собеседник.

Под Запорожье Юрий попал в период самого масштабного наступления врага. В те дни, летом 2023-го, наши основные силы ВС РФ поменяли дислокацию, чтобы растянуть линию фронта. Ленинградец в составе маленькой группы – всего восемь человек – оборонял занятые ранее позиции. Каждый день, каждый час тогда был решающим.

– Интенсивность огня была такая, что выходя из окопа, наши бойцы попадали под обстрел из трёх разных орудий. Но несмотря на превосходящие силы противника, наш отряд контролировал ситуацию. Постоянно проявляли активность, не давали проводить разведку боем и оттягивали огонь артиллерии на себя, – раскрывает подробности сражения Юрий. – Дальше они не пошли, думая, что мы оборону держим гораздо большими силами. Узнав, сколько нас на самом деле было на позиции, враг бы с удовольствием пошел в полномасштабную атаку.

Завершил нашу беседу доброволец из Ленобласти душевным пожеланием для всех, кто сегодня находится на фронте.

– Что может пожелать один солдат другому? В первую очередь, конечно, желаю скорейшей Победы. А также важно, чтобы в семьях военнослужащих было всё хорошо. Когда из дома говорят, что всё в порядке, военный может спокойно выполнять поставленные задачи по защите Родины, – сказал герой.

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»