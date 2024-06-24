Чудеса акробатики в Новом Учхозе

Под воздействием наркотиков он залез на перила балкона на 5-м этаже дома в Новом Учхозе, при этом кричал, что его хотят убить.

Проявляя чудеса акробатики, мужчина принялся прыгать с балкона на балкон. Акробата-наркомана доставили в районную больницу с легкими травмами.

А вот другой «акробат» оказался менее удачливым. В час ночи 14 июня 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез на строительные леса возле дома в Семрино и рухнул с 3-метровой высоты. В результате падения мужчина получил множественные переломы и в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован.