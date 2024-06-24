В Тойворово появится качественное водоснабжение
ЦЖКУ Минобороны по Ленинградскому военному округу ведет капремонт сетей и инфраструктурных сооружений в военном городке.
Рубрики: ЖКХ
Среди запланированных в поселке Тойворово Гатчинского района работ — ремонт водопроводных сетей протяженностью около 3 километров, водонапорной башни, двух артезианских скважин с полной заменой насосов, замена оборудования и резервуаров чистой воды. Поставка материалов и оборудования идет в установленные сроки.
Работы ведет Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Ленинградскому военному округу. Завершение капитального ремонта намечено на сентябрь. Работы повысят качество и надежность водоснабжения и водоотведения для всех жителей военного городка.
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