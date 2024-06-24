В Тойворово появится качественное водоснабжение

Среди запланированных в поселке Тойворово Гатчинского района работ — ремонт водопроводных сетей протяженностью около 3 километров, водонапорной башни, двух артезианских скважин с полной заменой насосов, замена оборудования и резервуаров чистой воды. Поставка материалов и оборудования идет в установленные сроки.

Работы ведет Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ по Ленинградскому военному округу. Завершение капитального ремонта намечено на сентябрь. Работы повысят качество и надежность водоснабжения и водоотведения для всех жителей военного городка.