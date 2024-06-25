Социальным грантам быть!

Всего было представлено 18 проектных идей, и все они получили одобрение экспертной комиссии.

Представленные проекты охватывают широкий спектр социальной направленности. В их число вошли онлайн-курсы для детей с ограниченными возможностями здоровья, создание детского сада, организация комнат ухода и присмотра, а также другие востребованные услуги.

По итогам защиты одобренные проекты получат грантовую поддержку в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Общая сумма выделенных средств составила 8,7 миллионов рублей.

Эти средства позволят социальным предпринимателям воплотить в жизнь свои инициативы и внести значимый вклад в развитие социальной сферы региона.

Гранты являются частью комплексной поддержки социального бизнеса 47 региона. Хорошей мотивацией для развития также являются компенсация затрат в форме субсидий и налоговые льготы. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», инициированный президентом РФ отдельно уделяет особое внимание образованию и улучшению деловых компетенций социального бизнеса. Так 28 июня в День социального предпринимательства стартует образовательная программа "Бизнес-акселерация" для перспективных социальных проектов региона.

"Мы рады, что социальные предприниматели проявляют такую активность и готовность реализовывать проекты, направленные на решение актуальных общественных проблем. Поддержка их инициатив является одним из ключевых направлений деятельности нашего центра, на которую они могут рассчитывать и в будущем", - отметил директор центра инноваций социальной сферы Александр Петров.

Представленные проекты демонстрируют растущий потенциал социального предпринимательства в регионе и подтверждают важность его поддержки со стороны государства.