Куда течёт Колпанка? О судьбе Колпанского озера

Колпанское озеро - основной водный объект, с которого начинается водная система, создающая неповторимый ландшафт ансамбля Гатчинских парков. Помимо собственной акватории озеро питает Колпанский водовод и реку Колпанку, которые через массу озер, рек, прудов и каналов впадают в реку Ижору и несут воду дальше в Неву.

С 2025 года планируется реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие» по оздоровлению водных объектов. Может быть, еще не поздно внести в список и Колпанское озеро.

В надежде, что эту статью прочитают те, от кого зависит будущее природного ландшафта как минимум двух регионов, обратим внимание на ряд фактов.

Чтобы познакомиться с историей вопроса, нет препятствий. Стоит заглянуть в архивы и найти результаты обследований Гатчинской водной системы 50-летней давности, которые подготовили профессионалы. Так, многие годы жизни и часть своей души отдал сохранению гатчинских парков и озер Борис Александрович Удальцов, пропагандирующий комплексный научный подход к спасению гидросистемы Гатчины. Изучали этот вопрос и специалисты XXI века, актуализировав данные, они тоже забили тревогу: если не принимать меры - озеро может исчезнуть. Опираясь, в том числе, на их труды и собственную информацию, местные журналисты и краеведы оценили сегодняшнюю ситуацию и разместили в интернете всю информацию об озере и причинах его обмеления.

Гатчинцы помнят, что еще 60 лет назад озеро было большим. Жители улицы Матвеева (бывшая Рабочая) называли его не Колпанским по названию деревни Колпаны, а Химозским, по названию другой ближайшей деревни - Химози. Водная гладь озера была чистой и прозрачной. Без зарослей кустов и тростника. Берега большей частью болотистые, дно - торфяное. Поэтому детей учили там плавать, не вставая на дно – а то провалишься.

В 1960-е большая часть населения проживала ближе к железной дороге, депо и заводу, а также «по дороге на горку» - вдоль нынешней улицы Ополченцев к деревне Химози.

Первая дорога, которая появилась у самого озера, теперь называется улица Ленинградских ополченцев. Вначале это было скорее «направление», но зато при отсыпке берег здесь укрепился, и на радость детворе образовалась первая пара «лягушатников». В советские годы у озера построили утиную ферму в виде бараков. Разведение уток в промышленных масштабах местные не приветствовали, понимая, что это вредит водоему.

В те годы озеро подходило к Киевскому шоссе. С противоположной стороны простиралось до возвышенности, на которой стояла деревня Химози. Южная часть озера плавно переходила в болото, за которым стоял лес. Где посуше – жители собирали грибы, голубику, клюкву и бруснику. Домик охотхозяйства на лесном берегу с противоположного берега был трудноразличим – такими масштабными были водные просторы.

С севера, ближе к Малым Колпанам, у озера стояло несколько домов, чьи огороды и сараи нередко затапливало, а в сторону Химози был большой зеленый луг, низкую часть которого время от времени тоже заливало водой. А как там пели чибисы и жаворонки!

Когда озеро было большим и чистым, как на фото 1971 года, домов у берега не было, и водонапорная башня на улице Матвеева, которая виднеется на горизонте, кажется точкой. В настоящее время сфотографировать озеро с этой точки не удалось – бывший берег в частном владении.

В 1990-е годы сначала лужайки, а потом и все просторы вокруг озера плотно застроили частными домам. Появилось больше десятка новых улиц и дорог, а вся территория, включая улицу Матвеева, стала называться Химози: часть ее - одноименный микрорайон города Гатчины, другая - деревня.

Как питалось озеро, и почему оно высыхает?

Сейчас Колпанское озеро представляет собой несколько небольших заросших водоемов, водная гладь которых сокращается на глазах.

Озеро всегда питалось за счет мощных водосборов, но теперь одни отрезаны от озера полосами дорог, а другие уничтожены цивилизацией.

Первые метаморфозы начались, когда спрямили Киевское шоссе: оно прошло ближе к озеру и отсекло часть водосбора. Память о прежнем пути осталась в названии улицы Старая Дорога на границе микрорайона Аэродром.

Еще активнее процесс пошел в советские годы. Это связано со строительством транспортных артерий – в том числе на Тосно и гатчинской объездной дороги, нарушивших поступление воды в озеро из окружавших его водных залежей – подземных источников и болот, простиравшихся до Суйды. Тогда при проектировании магистралей были или не заложены водопропуски под дорогой, или сделаны «на глазок».

Ситуация усугубилась при строительстве в 2014-2017 годах рядом с озером виадука через железнодорожные пути. Строители демонтировали под дорогой трубу от озера к реке и сделали новый водопропуск, который был ниже уровнем и значительно увеличил отток воды из озера в реку. Нет водосбора, вода уходит быстрее, чем поступает – вот озеро и исчезает.

Начало начал

Почему, чтобы спасти гатчинские озера (а значит, и красоту Дворцовых парков) нужно начинать с Колпанского? Потому что именно это озеро – «начало всех начал»: оно подпитывает всю водную систему гатчинских парков, включая Приоратский. А не наоборот. Чистить только выходящие из него водные артерии и наполняемые ими пруды, реки, озера (хоть некоторые и имеют свои ключи) – недостаточно.

Вода из Колпанского озера вытекала двумя рукавами. Первый - река Колпанская (или Колпанка), которая сейчас начинается из трубы под Киевским шоссе (ее прежний исток отрезан дорогой), бежит по Малым Колпанам, по границе микрорайона Аэродром, в Мариенбург, а затем, опять ныряя в трубу, выходит в парке Зверинец и течет дальше.

Второй рукав – Колпанский водоотводящий канал - шел по направлению к улице Матвеева мимо домов и огородов. Канал чаще ласково называли канавкой. Канавка была полноводной, течение шустрое.

Несколько раз в низине луга случались разливы. Помнится, в 1960-х из-за чьей-то бесхозяйственности на канале случился затор, и вода тогда разлилась на всю округу. Шуму было очень много, собрался народ, приехала техника. Возможно, и виновных наказали.

Для удобства жителей через канавку были переброшены мостики. Вода была такой чистой, что мальчишки ловили раков, а женщины приходили с тазами полоскать белье. В середине сентября 2024 года, чтобы сделать фотографию с того же ракурса, мы долго искали саму возможность подойти к каналу. Воды очень мало, а где и нет. Проходы между участками попали в частную собственность, тропинки вдоль канала заросли, а где и засыпаны бытовым мусором. Позорная свалка «красуется» на берегу канала у моста на ул. Ополченцев.

У угольного склада канавка ныряла в трубу (только тут удалось подойти к берегу и сделать несколько фотографий с мостками) и выходила в Приоратском парке, чтобы наполнить озеро Филькино, Карпин пруд и бежать дальше.

Что делать

Уже несколько лет активисты бьют тревогу по поводу резкого обмеления Колпанского озера. В прошлом году в соцсетях мелькало особенно много жалоб. Начался мор рыбы.

Чтобы приостановить обмеление, осенью 2023 года неравнодушные жители построили в самом проблемном месте (где из озера вытекает река) самодельную плотину. Их самодеятельность была наказана. И на этом все: ведомства, в чью компетенцию входит решение этого вопроса, пока никаких действенных мер не приняли.

Обсуждая проблему в соцсетях, гатчинцы признают, что гидросистему нужно рассматривать в комплексе, а не по ведомственной принадлежности отдельных ее участков. Конечно, Черное и Белое озера имеют свои мощные ключи, но Филькино и Карпин пруд – водоналивные. Поэтому восстанавливать (а не только чистить) нужно всю гидросистему. И делать это бережно, профессионально, начиная с Колпанского озера.

Решение по одному-двум водным объектам ситуации не изменит и не повлияет на уровень воды в Колпанском озере - это же против течения. Озеро уже обмелело, а если еще углубить Колпанку, так оно вытечет окончательно.

Возможно, воды станет больше, если освободить загрязнившиеся ключи.

- Большую роль в сохранении полноводности озер играет площадь водосбора. А она практически уничтожена в процессе застройки и хозяйственной деятельности. «Очистка» дна озера заметного результата не даст, а может и навредить при неграмотном исполнении, - считает житель Гатчины Тамара Турапина.

Комментируя ее мнение в соцсетях, областной комитет по природным ресурсам заверил, что «проведение мероприятий по расчистке водных объектов, включая их экологическую реабилитацию, осуществляется на основании проектной документации, разрабатываемой профильными институтами, основываясь на принципах охраны окружающей среды. Мероприятия по расчистке озера Белого, реки Теплой и Карпина пруда внесены в качестве приоритетных в предварительный перечень мероприятий Ленинградской области в рамках нового федерального проекта «Вода России» (фактическая реализация мероприятий 2025-2030 годы). Итоговый перечень будет утвержден Федеральным агентством водных ресурсов до конца 2024 года».

Общественность настаивает на проекте с акцентом на оздоровление Колпанского озера, который бы включал исследования, необходимые для прокладки водопропускных каналов под магистралями, изучение мест залегания донных родников в озере и выработку мер по их нормальному функционированию.

Также предлагается построить плотину с регулируемым водопропуском в том месте, где из озера вытекает река Колпанка. Включить в проект углубленное исследование русла этой реки и Колпанского водовода для их очистки от мусора, растительности и донных отложений, а также продумать систему водопропускных плотин-шлюзов на случай резкого падения уровня воды.

Обращается внимание и на водную залежь по другую сторону Киевского шоссе, между Большими и Малыми Колпанами. Именно она давала большие объемы воды для реки Колпанки, оставляя нетронутым уровень Колпанского озера. На данный момент вода там практически отсутствует. И этот вопрос тоже требует изучения.

Чтобы перейти от слов к делу, нужно пройти все стадии: исследование, проект, смета и источники получения средств. А для этого нужна политическая воля. Надеемся, что она будет.

Татьяна Можаева