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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.06.24 с 09:30 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Центральная, гараж.

 

27.06.24 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Войсковицы,

д. Сеппелево,

Детский городок «Надежда,

СНТ «Кристалл» массива Учхоз,

СНТ «Пламя»,

СНТ «Ленинец».

 

27.06.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, пер. Лесной, ул. Правды,

д. Кезево.

 

27.06.2024 с 10:00 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Мыза-Ивановка, ул. Рабочая, ул.Вокзальная, ул. Шоссейная, ул. Советская,

ул. Коммунальная.

 

27.06.2024 с 09:30 до 18:00

Кобринское СП:

д. Кобрино.