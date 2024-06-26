Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.06.24 с 09:30 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, ул. Центральная, гараж.
27.06.24 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Войсковицы,
д. Сеппелево,
Детский городок «Надежда,
СНТ «Кристалл» массива Учхоз,
СНТ «Пламя»,
СНТ «Ленинец».
27.06.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, пер. Лесной, ул. Правды,
д. Кезево.
27.06.2024 с 10:00 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Мыза-Ивановка, ул. Рабочая, ул.Вокзальная, ул. Шоссейная, ул. Советская,
ул. Коммунальная.
27.06.2024 с 09:30 до 18:00
Кобринское СП:
д. Кобрино.
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