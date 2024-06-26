Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 июня

В Гатчине продолжается активная работа подростковых трудовых бригад. Ежедневно с понедельника по пятницу ребята из Гатчинского Дворца молодежи (ГДМ) убирают улицы, занимаются озеленением, пробуют себя в качестве волонтеров и участвуют в городских мероприятиях. Подходит к концу июньская смена. Впереди еще два месяца лета, когда подростки могут проявить себя и внести свой вклад в развитие города.