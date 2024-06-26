Ленобласть приняла новую группу детей из Белгородской области

«Вслед за детской сменой с Донбасса принимаем группу школьников из Белгорода. «Хорошего», «приключений», «добрых воспоминаний», «веселья, радости, незабываемого» ждут ребята от ленинградской смены. Обеспечим вместе с начальной профориентацией и рассказом об интересных производствах и профессиях Ленобласти. Не зря база, где ждут ребят, называется «Профессионал». За первую смену в детских лагерях уже отдохнули почти 45 тысяч ленинградских ребят. На здоровье!» – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В детском оздоровительном лагере «Профессионал» помимо культурных и спортивных мероприятий подготовлена профориентационная программа, в рамках которой осуществляется приобщение и погружение в мир настоящих профессий через тематические мероприятия и активности, кружки и секции, конкурсы и фестивали, профильные программы дополнительного образования, а также встречи с представителями работодателей и экспертами по выбранным темам. Каждый день в рамках смены будет отведен на отдельную профессию – крупнейшие ленинградские работодатели будут проводить занятия и видео-экскурсии по своим предприятиям.

Ранее по поручению губернатора Александра Дрозденко в регионе было организовано пребывание 200 детей из Белгорода и Белгородской области в детском оздоровительном лагере «Маяк» в Вырице.