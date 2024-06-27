На Северо-Западе спрос на автокредитование вырос на 20 процентов

В ТОП-3 по Северо-Западному федеральному округу по количеству оформленных за пять месяцев 2024 года автокредитов входят Санкт-Петербург, Ленинградская и Архангельская области.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Покупка машины – значимое событие. И когда человеку для этого нужны дополнительные финансовые средства, мы всегда готовы помочь решить этот вопрос оперативно и удобно. Для этого не нужны наличие КАСКО и первоначальный взнос. Если же новому владельцу нужно страхование, то его можно оформить в офисе банка или в Сбербанк Онлайн».

Автокредит от Сбербанка доступен для покупки как нового автомобиля, так и автомобиля с пробегом.

Получить кредит на покупку автомобиля можно в любом офисе Сбера. Для этого достаточно обратиться в удобное клиенту отделение банка с паспортом и водительским удостоверением. После получения кредита на карту у клиента будет 55 дней на то, чтобы выбрать авто и предоставить в банк документы по этому автомобилю для оформления залога. Также получить кредит можно через приложение Сбербанк Онлайн.

Подробнее – на сайте банка.

Фото freepick.com