Общественные приёмные «Единой России» стали настоящим фронтом борьбы за интересы людей

«На первом месте – вопросы социального обеспечения – 38,5%. Второе место - 14,6% обращений – занимают вопросы ЖКХ, благоустройство придомовых и дворовых территорий, работа ТСЖ, управляющих компаний, тарифы и оплата ЖКУ. Третья позиция – вопросы воинской службы, 4,1%», — уточнила она.

По её словам, участники СВО, их родственники обращаются по поводу получения выплат, оказания медицинской помощи, материально-технического оснащения.

«Специалисты общественной приемной «Единая Россия» в Ленинградской области активно помогают жителям с различными проблемами уже на протяжении многих лет. Благодаря открытию Региональной общественной приёмной 16 лет назад, было принято 39994 обращения от жителей региона, многие из которых потребовали вмешательства специалистов и решились успешно. Предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства, социальное обеспечение, вопросы жилья, здравоохранение, сельское хозяйство и земельные отношения – все это лишь малая часть того, с чем сотрудники общественных приёмных сталкиваются каждый день по всему региону», — рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов.

В местных отделениях партии специалисты приемной помогают собирать гуманитарную помощь, а также помощь получают семьи мобилизованных и их члены семей добавил Евгений Смирнов.

«В каждом вопросе стараемся разобраться и помочь, некоторые темы решаем на федеральном уровне, так как они носят системный характер, проводим прямые линии с профильными министрами, привлекаем экспертов по разным вопросам», — отметила Анна Кузнецова.

Обращения и запросы граждан – это драйвер изменений, на их основании строится работа народной программы партии, принимаются федеральные законы, а также отслеживается их исполнение, подчеркнула замсекретаря Генсовета партии.

«На базе приёмных действуют штабы общественной поддержки, центры гражданских инициатив «Единые», активно взаимодействуем с некоммерческими организациями – это обсуждение социально-значимых предложений, помощь и поддержка в реализации проектов, обучающие семинары и мастер-классы», — резюмировала Анна Кузнецова.

Общественные приёмные постоянно совершенствуют форматы работы.