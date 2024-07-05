Приоратский парк приглашает на киносубботу

Гостей кинозала "Лето.Парк.Кино." ждут исторический детектив и документальное кино о Роберте Рождественском, летняя эстрада и, конечно, всеми любимая классика отечественного кино и юный Кристиан Бейл в главных ролях в советской сказке «Мио, мой Мио».

Вход свободный. Расписание на 6 июля:

13:00 «Агата и сыск. Выгодный риск» (реж. В. Койфман, 2023 г., 16+)

15:00 Викторина «Кино и музыка СССР» в формате WOW-quize

16:00 «Мио, мой Мио» (реж. В. Грамматиков, 1987 г., 0+, Госфильмофонд)

17:30 «Семь мгновений Роберта Рождественского» (реж. П. Меняйло, 2023 г., 6+)

18:30 Летняя эстрада. Выступает Лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Степура

19:00 «Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973 г., 12+).

Для гостей теплые пледы, вкусная еда и настоящая магия кино.

Возможно программа будет перенесена на другой день в связи с погодными условиями. Подробности в группе Паркового агентства: https://vk.com/parkilenreg

Расписание кинопоказов на лето здесь: https://parkilenreg.my.canva.site/letoparkkino