Кооперация – это люди

Сегодня кооперация работает в жестких конкурентных условиях. Уже и в небольших селах открываются магазины крупных торговых сетей, в том числе из других регионов. Но кооператоры Гатчинского района в этой ситуации не опускают руки. Как приятно посещать магазины кооперации, которые по ассортименту, благоустройству, качеству обслуживания ничем не уступают, а порой и опережают крупных конкурентов с миллиардными оборотами!

Чтобы быть конкурентоспособными на современном рынке услуг, мало современных торговых залов, витрин и оборудования. Огромную роль играет профессионализм продавцов, их вежливость и предупредительность.

Сегодня далеко не каждое предприятие может похвастаться трудовыми династиями. Помните прекрасный фильм «Семья Журбиных» с Борисом Андреевым и Алексеем Баталовым в главных ролях, где вслед за дедом на завод пришли отец и сыновья, а родившийся внук тоже считался продолжателем династии?!

В Гатчинском райпо таких семей более десятка:

- более 320 лет общий трудовой стаж династии Михаила Ефимовича Заславского;

- более 120 лет - семьи Галины Вилориковны Казаковой;

- более 100 лет трудилась в райпо семья Галины Фёдоровны Соколовой;

- более 90 лет - Виктора Николаевича Егорова;

- более 65 лет - Олега Ивановича Корушова;

- более 60 лет - Зои Алексеевны Крайновой;

- более 60 лет общий стаж работы в райпо семей Натальи Михайловны Яковлевой, Галины Владимировны Леммети, Алевтины Александровны Косовой, Елены Андреевны Халтунен и многих-многих других.

Доброго всем здоровья, мира, добра и счастья!

Три сестры – из Рождествено

Три сестры – продавцы Гатчинского райпо. Живут и работают в селе Рождествено, работают в одном магазине, две из них - двойняшки. Как они выбрали одну и ту же профессию?

Сестры пришли в магазин Гатчинского райпо одна за другой. Первой начала работать Оксана Папиашвили. Это было больше 10 лет назад. В этом же году пришла Марина Леонова, в 2016 году - Анжела Конкина. Как отмечает заведующая магазином Галина Борисовна Ставская, сестры очень разные. Оксана – мягкая, Анжела может вспылить, но быстро отходит. Старшая сестра Марина – уже бабушка – по-житейски мудрая, уравновешенная.

Сестры (в девичестве Жмылевы) родились в Ставрополье. Мама воспитывала их одна. Жили у бабушки и дедушки в Краснодаре. В Гатчинском районе у мамы работала двоюродная сестра, и именно она пригласила ее в Рождествено, в совхоз им.Ленина. Главный аргумент - работникам фермы давали жилье. Когда переезжали, близняшки были совсем маленькие. Работа доярки - трудная, но многодетная семья, действительно, сразу получила жилье. Сначала - в старом фонде, потом - в новом. И мама отработала на ферме много лет.

- Мне этот магазин всегда нравился. А потому, когда предложили перейти сюда, с радостью согласилась. Здесь хорошо, спокойно, очень хороший директор – Галина Борисовна. Если нужно, могут подменить, поддержать. И вообще, мне очень нравится жить в Рождествено. Здесь такой чистый воздух! И никуда уезжать отсюда не хочется, - говорит Оксана.

Она по профессии повар-кондитер, получила образование в Гатчине. Но по специальности не работала. Несколько месяцев трудилась в сетевом магазине и вынуждена была уйти из-за неудобного графика. В то время у нее был маленький ребенок.

Все три сестры учились на рабочем месте. В дружном коллективе быстро освоили профессию и снискали особое уважение у постоянных покупателей.

Сейчас покупатели стремятся за свои деньги приобрести качественные вещи, которые служили бы долгое время. И отсюда – особая требовательность в выборе товара. Поэтому и уровень подготовки продавцов должен соответствовать высоким запросам покупателей. Они должны не просто обслужить покупателя или оказать консультативную помощь в выборе товара, а предугадать его поведение, чтобы покупатель ушел из магазина довольный. Залогом качества обслуживания населения являются также трудолюбие и любовь к своей профессии.

- Почти 12 лет работаю в магазине, и мне нравится моя работа, - отмечает Марина. - Главные преимущества – рядом с домом, и коллектив хороший. Конечно, комфортно, когда все идут друг другу навстречу. Особенно, когда растут дети. Сейчас у каждого из нас своя семья и свои заботы. Свободное время – огород, кино, музей – тоже со своими семьями проводим. Зато на работе не расстаемся!

Магазин в Рождествено открылся 2008 году и сразу стал работать по методу самообслуживания. В светлых торговых залах для сельского покупателя есть все. Как и все магазины Гатчинского райпо, он обеспечивает многопрофильность услуг, предлагая покупателям разные группы товаров: стройматериалы, бытовую технику, канцелярские товары, игрушки, детскую, женскую, детскую, мужскую одежду, мебель, хозяйственные товары, товары для дачного сезона, парфюмерию, косметику и многое другое. Конечно, в насыщении ассортимента большую роль играют и деловые качества заведующей магазином.

- Я выбрала эту работу, потому что она мне нравится. Люблю общаться с людьми. Иду на работу с радостью, - признается Галина Борисовна. – Приехала в Рождествено из поселка Новый Свет. По специальности - телеграфистка и секретарь-машинистка: 17 лет отработала на железной дороге и два года в Ростелекоме. Мы и с мужем познакомились на работе – можно сказать, у нас служебный роман. И вот уже двое детей, два внука. До того, как знакомая предложила мне место продавца в этом магазине, я в торговле не работала. А здесь через полгода уже стала заведующей.

Продавцы Гатчинского райпо – грамотные специалисты не только в вопросах правил продаж товаров, но и в вопросах, связанных с экономикой, товароведением, маркетингом, ассортиментом товаров и правилами торговой выкладки. Конечно, работы в универсаме много. Четыре продавца, включая заведующую, работают по графику: два через два дня.

- Мы своих покупателей знаем. И в нашем универсаме есть все, что им нужно. Можем и посоветовать, и подсказать. А если чего-то нет, обязательно закажем и доставим. За все время, что я работаю, нареканий на нашу работу не было. Если возникают вопросы – сразу решаем, - отмечает Галина Борисовна.

Самый ходовой товар на селе – хлеб. Магазин берет продукцию Гатчинского хлебокомбината. Покупатели ее очень любят. Тем более в магазине очень хорошие цены. Пользуются спросом кондитерские изделия, колбасная продукция... В Рождествено знают, что продукты здесь всегда свежие. Поступления организованы регулярно по графику и небольшими партиями. Продали – заказали свежее.

Словом, работа отлажена хорошо. Чтобы с отчетами все было «копейка в копейку», магазину помогает торговый отдел Гатчинского райпо. Там и проверят, и посоветуют. А главное, все заинтересованы в отличном результате.

Уважаемые гатчинцы, поздравляю вас с Международным днем кооперации!

В этот памятный для всех нас день выражаю огромную признательность всем работникам прилавка, товароведам, бухгалтерам, кладовщикам, водителям, грузчикам, техслужащим, всем, кто вносит вклад в развитие Гатчинского райпо. От всей души благодарю вас за нелегкий, но так необходимый труд по обеспечению населения нашего района качественными товарами и услугами.

Всем своим коллегам, ветеранам потребительской кооперации, чья жизнь связана с потребительской кооперацией, желаю крепкого здоровья, удачи, благополучия в семье, новых успехов в благородном труде по повышению качества жизни людей! Огромное спасибо за работу!

Председатель совета Гатчинского райпо, почетный гражданин Гатчинского района Михаил Ефимович Заславский