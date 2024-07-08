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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.07.2024 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

СНТ Кремено,

п. Чаща.

 

09.07.2024 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Акколово,

д. Муттолово,

д. Тойворово.

 

09.07.2024 с 20:00 по 10.07.2024 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут.

Пудостьское СП:

п. Терволово.