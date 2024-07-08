Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.07.2024 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
СНТ Кремено,
п. Чаща.
09.07.2024 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Акколово,
д. Муттолово,
д. Тойворово.
09.07.2024 с 20:00 по 10.07.2024 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут.
Пудостьское СП:
п. Терволово.
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