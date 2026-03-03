«Идёт весны очарованье» - в Гатчине

7 марта в 17.00 в Гатчине на сцене ЦТЮ мировые эстрадные и джазовые хиты, а также популярные песни прозвучат в исполнении ведущих солистов города - Динара Байтемирова, Алексея Гречина, что станет настоящим подарком для меломанов!

Впервые в сопровождении прославленного гатчинского бэнда споет Борис Дёмин. Он же и выступит в роли конферансье праздничной программы!