«Идёт весны очарованье» - в Гатчине
Один из уникальных инструментальных коллективов областной столицы – «Биг-бэнд "Гатчина» под управлением Сергея Ефремова – подготовил яркую программу «Идёт весны очарованье» в честь Международного женского дня!
Рубрики: Культура
7 марта в 17.00 в Гатчине на сцене ЦТЮ мировые эстрадные и джазовые хиты, а также популярные песни прозвучат в исполнении ведущих солистов города - Динара Байтемирова, Алексея Гречина, что станет настоящим подарком для меломанов!
Впервые в сопровождении прославленного гатчинского бэнда споет Борис Дёмин. Он же и выступит в роли конферансье праздничной программы!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.