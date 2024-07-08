«Эпос будней» против «эпоса кино»

Одним из приглашенных гостей стал писатель-прозаик Денис Драгунский, сын знаменитого советского писателя Виктора Драгунского.

Дениса Драгунского называют прозаиком, который освещает в своем творчестве «эпос будней». Сам писатель считает, что нашел свою нишу в коротких рассказах, которые могут поднять настроение и помогают задуматься о философии жизни.

На своем творческом вечере он рассказал, почему больше не пишет сценарии для фильмов: «Я думал, что сюжет должен быть в точности сохранен. А на самом деле надо писать сценарий по мотивам произведения».

Так же Драгунский отметил, что сейчас не ориентируется на заработок в своем творчестве, как это было при написании текстов для фильмов.

На встрече писатель порассуждал насколько сильно Денис Кораблев - главный герой цикла «Денискины рассказы» - отличается от настоящего Дениса Драгунского. А также прочитал несколько своих рассказов, таких как: «Учитель рассказывал», «Искренность» и «Не верю» и др.

Олеся Урасинова