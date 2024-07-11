АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ленинградской области о распространении недостоверной информации об отмене поверки приборов учёта

В последнее время в социальных сетях и ряде СМИ стала появляться недостоверная информация про отмену необходимости поверять индивидуальные приборы учёта. Безымянные авторы данных сообщений уверено пишут о том, что якобы «Вступили в силу изменения в правилах учёта коммунальных услуг. Отменяется обязательная поверка счётчиков, установленных в доме или квартире». При этом никаких реальных ссылок на действующее законодательство, никаких официальных комментариев с ФИО ответственных со стороны представителей профильных комитетов и регулирующих органов в статье нет. Их просто не может быть!

АО «ЕИРЦ Ленинградской области» просит жителей быть бдительными и внимательными к подобного рода информации. Она не соответствует действительности!

К чему это может привести?

После прочтения таких публикаций, доверчивые граждане не будут поверять или производить замену индивидуальных приборов учёта вовремя, а это неминуемо приведёт к тому, что начисления будут производиться по нормативам и сумма в квитанции увеличится. Произвести перерасчёт в данном случае будет невозможно. Ведь незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

Главное, что необходимо знать

1. Согласно Постановлению от 06.05.2011 N 354 – учёт объёма (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта.

2. К использованию допускаются приборы учёта утверждённого типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

3. Работы по обеспечению единства измерений в России осуществляются на основе Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ред. от 11.06.2021).

4. Поверка — это обязательная процедура подтверждения соответствия приборов учёта метрологическим характеристикам. Сроки поверки устанавливаются заводом-изготовителем и обычно указываются на самом приборе или в его техническом паспорте. Обязанность по проведению поверок ИПУ возложена на собственников жилья.

5. Заменить прибор учёта, вышедший из строя, может любая компания или житель может сделать это самостоятельно. После замены, для того чтобы прибор учёта был принят к расчётам, НЕОБХОДИМО ОПЛОМБИРОВАТЬ счётчики. Делать это имеет право только ресурсоснабжающая компания.

6. Выполнять поверку индивидуальных приборов учёта вправе только аккредитованные организации, внесённые в единый реестр Росстандарта. Проверить наличие аккредитации можно на сайте Национальной системы Росаккредитации https://poverka.fsa.gov.ru. Любая поверка счётчиков организацией, которой нет в едином реестре Росстандарта, является нарушением законодательства.

Порядок расчётов при отсутствии приборов учёта

Если не производить поверку или замену приборов учёта вовремя, то показания таких приборов не будут приниматься к расчёту платы за коммунальные услуги. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться в течении первых 3 месяцев – по среднемесячным показаниям счётчиков за последние полгода, а с 4-го месяца – исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учётом повышающего коэффициента и количества зарегистрированных жильцов.

Как уточнить сроки поверки приборов учёта

Если Вы клиент АО «ЕИРЦ ЛО», то проверить срок истечения межповерочного интервала индивидуальных приборов учёта, установленных в Вашем доме или квартире можно следующими способами:

1. В верхнем блоке Единого платёжного документа (ЕПД) – квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг от АО «ЕИРЦ ЛО», отражена информация об индивидуальных приборах учёта.

2. В Личном кабинете клиента АО «ЕИРЦ ЛО» https://epd47.ru в разделе «Прочее» в подразделе «Приборы учёта» содержится вся информация о средствах измерений по Вашему лицевому счёту.

3. В техническом паспорте на прибор учёта указаны эксплуатационные сроки службы и гарантии, а также содержится информация о межповерочном периоде.

4. По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10 или клиентского офиса АО «ЕИРЦ ЛО». При обращении необходимо сообщить номер лицевого счёта и уточнить информацию.

Уточнив сроки поверки, пользователи счётчиков могут выбрать любую компанию из единого реестра Росстандарта.

АО «ЕИРЦ ЛО» благодарит жителей, которые обратились с вопросами в клиентские офисы после прочтения такой информации и просит жителей 47 региона быть внимательными и перепроверять данные на предмет достоверности.