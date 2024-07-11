Ленобласть усиливает контроль за обращением коммунальных отходов

Своевременный вывоз мусора, оборудование и содержание площадок для накопления были сегодня в центре внимания на совещании, которое губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел с представителями профильных ведомств, Управляющей компании по обращению с отходами, главами районных и муниципальных администраций.

«В 2023 году Ленинградская область вошла в число лидеров в России по ликвидации несанкционированных свалок. В прошлом году было зафиксировано рекордно низкое количество несанкционированных славок за всю историю наблюдения. В целом, при поддержке активистов, местных администраций, глав районов, у нас достаточно эффективно организована работа по сбору отходов. Но, к сожалению, с апреля 2024 года растет недовольство наших жителей организацией вывоза отходов, особенно увеличился поток жалоб с началом дачного сезона. Сбой работы влияет на экологическую обстановку в Ленинградской области. А это – вопрос здоровья ленинградцев и решать его надо срочно. Даю поручение в течение месяца навести порядок с вывозом мусора», — поставил задачи перед профильными ведомствами губернатор Александр Дрозденко.

В качестве мер для нормализации ситуации глава региона предложил оперативно дооборудовать необходимое количество контейнерных площадок в поселениях. При обосновании необходимости область готова предоставить муниципалитетам субсидию. Также, как отметил глава региона, необходимо доукомплектовать регионального оператора по обращению с отходами малогабаритным маневренным транспортом для качественного вывоза отходов из придомовых территорий зоны интенсивной жилой застройки, или привлечь субподрядчиков на эти работы.

Предстоит ускорить решение вопроса о совершенствовании системы сбора и утилизации строительных отходов, а также организовать внедрение видеонаблюдения за площадками ТКО.

Задачами, которые будут на постоянном контроле, Александр Дрозденко назвал своевременный ремонт и реконструкцию площадок ТКО в поселениях, применение штрафных санкций к тем, кто сгружает мусор мимо контейнеров и местным властям — если те не исполняют полномочия по содержанию площадок.