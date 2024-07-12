Мобильная приёмная едет в Гатчинский район

Жители смогут получить консультации по вопросам социального обслуживания и мерах социальной поддержки, которые предоставляются в Ленинградской области.

График приема населения

15 июля

с 11:00 до 13:00 граждан будут принимать в Гатчине по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова 14а, стр. 2 "Филиал ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Гатчинском районе "

с 14.00 до 15.00 Администрация Пудостьского поселения, п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 64-А

с 15.30 до 16.30 Администрация Сяськелевского поселения, д. Сяськелево, ул. Центральная, д. 12а

17 июля

11.00-12.00 Администрация Елизаветинского поселения, п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 17

13.00-14.00 Администрация Рождественского поселения, с. Рождествено, Большой пр., д. 5

15.00-16.00 Администрация Дружногорского поселения, п. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 4

18 июля

11.00-12.00 Администрация Вырицкого поселения, п. Вырица, ул. Оредежская, д. 7

12.30-13-30 Администрация Сиверского поселения, д. Старосиверская, Большой пр., д. 97

14.00-15,00 Администрация Кобринского поселения, п. Кобринское, ул. Центральная, д.16

15.30-16.30 Администрация Сусанинского поселения, п. Сусанино, Петровский пр., д. 20

19 июля

11.00-12.00 Администрация Большеколпанского поселения, д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, д.1А

12.30-13.30 Администрация Новосветского поселения, п. Новый Свет, д. 72

14.00-15.00 Администрация Пудомягского поселения, п. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8

15.30-16.30 Администрация Веревского поселения, д. М. Верево, ул. Кутышева, д. 3 пом. 2-Н

22 июля

11.00-12.00 Администрация Войсковицкого поселения, п. Войсковицы, ул. Манина, д.17

13.00-14.00 Администрация г. Коммунара, г. Коммунар, ул. Садовая, д. 3

15.00-16.00 Администрация Таицкого поселения, пос. Тайцы, ул. Санаторская, 1а