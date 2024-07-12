За службу Родине: в Ленобласти наградили героев СВО

Высокими наградами из рук вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Анны Данилюк, военного комиссара 47 региона, полковника Игоря Янина и руководителя Фонда «Ленинградский рубеж» Виталия Будникова отмечены семь ленинградцев.

«Сегодня у нас важная, искренняя, благородная и, самое главное, государственная миссия: мы чествуем ветеранов боевых действий. Все ребята — это герои нашего времени, страна ими гордится, и мы хотим, чтобы они стали примером для нашей молодежи. Их героический опыт нужно транслировать в Ленинградской области. Также сегодня мы в неформальной обстановке обсудим, что еще Ленобласть может сделать для помощи в их жизни после того, как они вернулись со специальной военной операции. Причем речь идет не только о государственной поддержке, которая проявляется в официальных документах и финансировании, а именно о соучастии в жизни, которое всецело есть в Ленинградской области», — подчеркнула вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.