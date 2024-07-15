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Специалисты из 21 региона России изучают опыт Мультицентра

Программа «Институт советников по социальным изменениям при руководстве регионов Российской Федерации» стартовала на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции, подчеркнув важность повышения квалификации специалистов, работающих с социально уязвимыми категориями граждан.

Рубрики:  Общество

46 участников из 21 региона России собрались на площадке учреждения, чтобы познакомиться с комплексной региональной моделью сопровождения граждан с инвалидностью, реализуемой Мультицентром, а также авторскими образовательными программами, разработанными специально для различных категорий граждан с особыми потребностями.

Модель представила ее автор — Ирина Дрозденко, директор Мультицентра. В первой части специалисты познакомились с учреждением и его компетенциями, передовыми наработками и новыми горизонтами развития в формате презентации, а во второй перешли к практике сразу по трем ключевым элементам модели: образовательная услуга, сопровождаемое трудоустройство и сопровождаемое проживание.

«Я уверена, что участники мероприятия оценили социальные проекты, которые мы представили сегодня и нас ждут стажировки, обмен опытом с другими регионами Российской Федерации. Я надеюсь, что подобные социальные центры появятся во всех регионах страны, помимо тех пяти мультицентров, которые уже работают в регионах», —отметила Ирина Дрозденко.