Безопасные каникулы

На территории Гатчинского района 40 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 9 выездных лагерей: ДОЛ «Лесная сказка», ДОЛ «Маяк», «Детский оздоровительный лагерь «Юный Кировец», «Детский сад № 56», ДОЛ «Адмиралтеец», ДОЛ «Балтийская Звезда», ДОГ «Малыш», ДОЛ «Ювента», «Детский сад № 41».

В каждом лагере запланированы мероприятия для детей на тему пожарной безопасности. Это экскурсия в пожарную часть, знакомство с профессией пожарного, беседы с инспектором, практические занятия по эвакуации в случае пожара.

Так, в лагере «Ювента» п. Вырица проведена беседа, практическое занятие «Первичные средства пожаротушения и знаки пожарной безопасности». Данное мероприятие способствовало формированию у подрастающего поколения навыков пожаробезопасного поведения, популяризации профессии пожарного и обеспечению пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере.