Контрактникам Ленобласти – 1,5 млн рублей единовременно!

Единовременная выплата непосредственно из бюджета региона составит 1 105 000 рублей плюс выплата 195 000 из федерального бюджета и 200 000 из Фонда «Ленинградский рубеж». Итого, гарантированная выплата при заключении контракта в Ленобласти будет равна 1 500 000 рублей.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Ленинградская область заботится о своих бойцах — и мобилизованных, и контрактниках. Через фонд «Ленинградский рубеж» мы помогаем подразделениям, где служат наши ребята, находимся в контакте с командирами. Так что те, кто заключают контракт через Ленинградскую область — получают не только существенную денежную выплату, но и постоянную помощь, поддержку. Сегодня мы видим, как героически сражаются наши защитники, гордимся их успехами и не сомневаемся — Победа будет за нами!», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Денежная и иные меры поддержки военнослужащих доступны как жителям Ленобласти, так и других регионов России.