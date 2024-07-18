На выставке «День поля» наградили лучших тружеников села

На 15 процентов выросли объемы производства в сельском хозяйстве региона за полгода. Этому способствует эффективный труд аграриев и господдержка, которая также увеличилась.

«День поля для нас — это большой праздник. Мы приходим, чтобы и себя показать, и на других посмотреть, порадоваться за успехи, наградить лучших и посмотреть в свое будущее. Потому что всегда на Дне поля представлены новая техника, новые технологии, новые научные разработки и лучшие хозяйства обмениваются передовыми практиками. У нас есть традиция — та техника, которая покупается на Дне поля, получает субсидии из областного бюджета. И всегда наши аграрии здесь выбирают лучшую и достойную технику. Область в этом году увеличивает финансирование и развития АПК и сельских территорий. Спасибо всем, кто этот праздник организовал, спасибо всем за труд: нам есть, что показать, нам есть чем гордиться. Отдыхайте, наслаждайтесь, завтра опять надо будет на работу», — открыл День поля Александр Дрозденко.

С успехами в АПК область поздравил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, который отметил высокий уровень сельхозпроизводства Ленобласти.

Председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин поблагодарил аграриев области за вклад в развитие Нечерноземья.

Губернатор Александр Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленобласти Серей Бебенин вручили награды лучших работникам агропромышленного комплекса. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден Дмитрий Поташевский, начальник производства АО «Гатчинский комбикормовый завод». Благодарственное письмо председателя Законодательного собрания Сергей Бебенин вручил Михаилу Олифиренко, электромонтеру АО «Гатчинское».

За 6 месяцев 2024 года объем производства продукции АПК составил 208,5 млрд руб., рост – 115% к 2023 год). Объем финансирования АПК на 2024 год – 6,51 млрд руб., что на 275,6 млн руб. выше уровня 2023 года. Объем поддержки из областного бюджета вырос почти на 10%.