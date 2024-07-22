Остров Сухо — непобедимый форпост на Дороге жизни

Стратегическая отмель

Остров Сухо — один из самых маленьких островов Ладоги (всего 90 на 60 метров). Он расположен в юго-восточной части озера, напоминает по форме подкову и имеет искусственное происхождение. По легенде, Пётр I, проходя Волховскую губу на своем яле и сев на мель, воскликнул: «Тут же сухо!» — и повелел основать на месте открытой им отмели остров. Отныне все проходившие мимо суда должны были оставлять камни на новом острове, который назвали Сухо. Место было идеальным для постройки маяка, который и был возведен здесь в 1825–1826 годах.

В годы Великой Отечественной войны этот островок сыграл огромную роль в защите Ленинграда. Сухо был частью Дороги жизни, по которой снабжался осажденный город. Маяк на острове служил ориентиром для судов, доставлявших в Ленинград продовольствие и другие грузы. Сухо являлся важнейшим опорным пунктом, с которого можно было держать под контролем значительный район южной части озера, подходы к Волховской губе и Новой Ладоге, где располагалась главная база Ладожской флотилии. На острове были установлены стомиллиметровая батарея противокатерной обороны и три пулемета, а гарнизон насчитывал около сотни человек, которыми командовал старший лейтенант Иван Константинович Гусев (1905–1966).

Четыре часа рукопашной

Архивные документы с описанием боя вокруг Сухо были рассекречены сравнительно недавно, поэтому о героических страницах истории острова знают немногие, хотя от его обороны зависела жизнь целого города.

В 1942 году объединенные немецко-финские силы попытались высадить на Сухо десант, чтобы захватить остров, уничтожить гарнизон и установить контроль над передвижениями по Ладоге, дабы лишить осажденный Ленинград жизненно необходимой помощи. Операция называлась «Бразиль». Для нее в Карелии была создана немецкая морская база, куда прибыл отряд торпедных катеров, а по железной дороге через Финляндию переброшены в разобранном виде самоходно-десантные баржи.

В ночь на 22 октября под прикрытием непогоды остров был атакован отрядом противника из тридцати судов. Уничтожив первыми выстрелами антенну радиосвязи, чтобы гарнизон не смог сообщить о нападении, враг высадил десант в сотню с лишним человек. Гарнизон вступил в ожесточенный бой.

И.К.Гусев вспоминал: «Мы сражались четыре часа… Горело всё, что могло гореть». Противник нес потери, но все равно продвигался вперед. Когда началась рукопашная схватка, в район боя подошли два отряда кораблей Ладожской флотилии, подоспела и авиация. В результате яростного сражения вражеский десант был выбит с острова.

В память о затерянном гарнизоне

На войне героизм подчас обретает будничное значение. Только восстанавливая и сохраняя каждую деталь этой повседневной тяжелой военной работы, мы оберегаем свою историю, настоящее и будущее нашего края. В память о значимом в судьбе Ленинграда событии на территории музея «Дорога жизни», расположенного в поселке Ладожское Озеро, в 2022 году был установлен монумент «Героическим защитникам острова Сухо».

Идея создания памятника принадлежала почетному меценату Санкт-Петербурга и почетному гражданину Кировского района Ленинградской области Грачье Мисаковичу Погосяну. Автором проекта стелы из «дымовского» гранита стал главный художник Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Вадим Сергеев, а изготовителем — член Союза художников России Андрей Руднев.

Памятник установлен на средства Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича, уже очень многое сделавшего и продолжающего делать для сохранения отечественной истории и культуры. Также фонд помог опубликовать книгу Руслана Тихомирова «Затерянный гарнизон», которая стала основой для ведущихся в настоящее время съемок полнометражного художественного фильма о защитниках острова Сухо.

Юлия Овсянникова

Фото: Благотворительный фонд имени Г.М.Погосяна, navalmuseum.ru, akwatoria.ru, perspektiva-klab.ru, alternathistory.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ладожское Озеро, шоссе Дорога жизни, 58, филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого — музей «Дорога жизни» (часы работы со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00)

Координаты для GPS: 60.124016, 31.075753

https://protradnoe.ru/news?id=21256

Узнать о съемках полнометражного фильма «Остров Сухо», основанного на реальных событиях

* Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.