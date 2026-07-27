Тайна смерти Михаила Лермонтова: по материалам Президентской библиотеки

Цифровая коллекция Президентской библиотеки «М. Ю. Лермонтов (1814–1841)»содержит материалы, раскрывающие его неординарную личность. Это и черновые варианты знаменитых литературных произведений, и многочисленные рисунки поэта, и воспоминания о нём, и видеолекции. Также на портале можно обратиться к статье известного литературоведа Бориса Эйхенбаума в издании «Литературное наследство. № 45/46. М. Ю. Лермонтов», в которой рассказывается о случайно обнаруженной рукописи с неизданными стихотворениями Лермонтова.

Часть из этих материалов проливает свет на главные загадки, связанные с именем поэта: из-за чего произошла роковая дуэль Михаила Лермонтова с давним приятелем Николаем Мартыновым? Что произошло во время поединка?

В издании «М. Ю. Лермонтов: к 125-летию со дня рождения (1814–1939): каталог выставки в Ленинграде» приводится цитата мемуариста Якова Костенецкого из книги «Воспоминания из моей студенческой жизни» (1887): «Я служил в Ставрополе при штабе. К нам на квартиру почти каждый день приходил меньшой Мартынов. Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин, со вздёрнутым носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и полон надежд на свою будущность: он всё мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенский полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске, но в каком положении! Вместо генеральского чина, он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена и из весёлого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарём: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, вечно мрачный и молчаливый! Какая была причина такой скорой с ним перемены, осталось мне неизвестным…»

В Пятигорске Мартынов стал главным объектом для метких и злых насмешек Лермонтова и даже получил от него прозвище «горец с большим кинжалом», быстро распространившееся в обществе. Это приводило Мартынова в бешенство, так как унижало его достоинство.

За два дня до роковых событий – 25 июля 1841 года – Михаил Лермонтов и Николай Мартынов встретились в одном из известных домов Пятигорска. Ничто не предвещало беды: гости общались, играла музыка. Вот что вспоминала об этом дне Эмилия Шан-Гирей – её слова приведены в книге Маргариты Николевой «М. Лермонтов: биографический очерк»: «К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоём (Л. Пушкин и М. Лермонтов. – Ред.) острить свой язык… Ничего злого особенно не говорили, но смешного много. Но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл кн. Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счёт, называя его montagnard au grand poignard (фр. «горец с большим кинжалом». – Ред.)».

Обида бывшего приятеля на злые шутки – вот что принято считать одной из главных причин вызова поэта на дуэль. Но есть и другие версии. Например, некоторые предполагали, что конфликт произошел из-за женщины. Или что Николая Мартынова долго подстрекали на убийство: недоброжелателей у Лермонтова было много. Среди них и ставший секундантом поэта князь Александр Васильчиков. Их современники вспоминали, что он тоже порой подвергался насмешкам со стороны Лермонтова и искал возможности подстроить ссору своего обидчика с кем-нибудь, например, с офицером Лисаневичем. Тот отказался со словами «У меня рука не подымется на такого человека», – рассказывается в книге Ираклия Андроникова «Жизнь Лермонтова».

В советское время была популярна версия, что избавиться от Лермонтова хотели «поборники самодержавия», и именно поэтому, как сообщается в книге «М. Лермонтов: биографический очерк», «Царь встретил известие о смерти его позорной фразой: „туда ему и дорога“, и сделал всё для облегчения участи убийцы поэта».

Каковы бы ни были реальные причины, вечером 27 июля у подножия горы Машук состоялась дуэль. Секунданты поставили барьер и, «разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов по команде: „марш“. Зарядили пистолеты... скомандовали „сходись“. Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслонясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти весёлого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошёл к барьеру и начал прицеливаться. Столыпин крикнул: „Или стреляйте, или мы вас разведём!“ Мартынов выстрелил. Лермонтов упал, как подкошенный, не сделав никакого движения», – вспоминал Александр Васильчиков, один из секундантов.

По-видимому, никто не ожидал трагического исхода: Лермонтов заранее объявил, что стрелять не будет, а Мартынов заявлял всем, что не умеет стрелять. На месте дуэли не было ни доктора, ни экипажа, никто не мог впоследствии разобраться в том, кто у кого был секундантом. По словам одного из свидетелей произошедшего, Николая Раевского, по окончании дуэли в квартире поэта должен был состояться весёлый ужин. Но судьба решила иначе. Как писал позже Виссарион Белинский: «Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и благоухания и исчезнуть во всей красе своей».