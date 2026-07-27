Перинатальный центр в Гатчине принял пятую тройню за всю историю
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградском областном перинатальном центре — пятая тройня за всю его историю.
В семье Кристины и Валерия Галдиных из Ломоносовского района родились три мальчика: Матвей, Елисей и Тимофей.
«Кристина — медсестра, Валерий — водитель. У них уже есть пятилетний сын, теперь он старший брат.
Когда начались роды, муж немедленно привёз жену в перинатальный центр. Врачи сработали чётко: с разницей в несколько минут на свет появились трое замечательных малышей. Сейчас они под круглосуточным контролем неонатологов, динамика хорошая, жизни детей ничего не угрожает. Как только позволит ситуация, их переведут к маме.
Такие истории — ещё одно подтверждение, что мы правильно сделали ставку на развитие наших медицинских центров.
Ленинградский перинатальный ежегодно принимает более 4000 родов, из них около 100 двоен. Это высокий уровень доверия, а доверие заслуживается профессионализмом, оборудованием и чутким отношением. Мы будем и дальше укреплять наши клиники, чтобы рожать в Ленинградской области было удобно, безопасно и надёжно.
И, конечно, поддерживать семьи.
У нас действует:
- региональный материнский капитал на каждого ребенка в зависимости от очередности рождения до 175 тысяч рублей,
- при рождении каждого ребенка единовременное пособие до 66,3 тысяч рублей в зависимости от очередности рождения,
- студенческий капитал 300 тысяч рублей,
- единовременная выплата молодым родителям 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей,
- компенсация аренды жилья, социальная няня, прокат детских товаров и другие.
А при рождении тройни семья получает единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий и единовременное пособие более 115 тысяч рублей на каждого.
Реальная помощь, чтобы родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне.
Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — обратился глава региона.