Перинатальный центр в Гатчине принял пятую тройню за всю историю

В семье Кристины и Валерия Галдиных из Ломоносовского района родились три мальчика: Матвей, Елисей и Тимофей.

«Кристина — медсестра, Валерий — водитель. У них уже есть пятилетний сын, теперь он старший брат.

Когда начались роды, муж немедленно привёз жену в перинатальный центр. Врачи сработали чётко: с разницей в несколько минут на свет появились трое замечательных малышей. Сейчас они под круглосуточным контролем неонатологов, динамика хорошая, жизни детей ничего не угрожает. Как только позволит ситуация, их переведут к маме.

Такие истории — ещё одно подтверждение, что мы правильно сделали ставку на развитие наших медицинских центров.

Ленинградский перинатальный ежегодно принимает более 4000 родов, из них около 100 двоен. Это высокий уровень доверия, а доверие заслуживается профессионализмом, оборудованием и чутким отношением. Мы будем и дальше укреплять наши клиники, чтобы рожать в Ленинградской области было удобно, безопасно и надёжно.

И, конечно, поддерживать семьи.

У нас действует:

- региональный материнский капитал на каждого ребенка в зависимости от очередности рождения до 175 тысяч рублей,

- при рождении каждого ребенка единовременное пособие до 66,3 тысяч рублей в зависимости от очередности рождения,

- студенческий капитал 300 тысяч рублей,

- единовременная выплата молодым родителям 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей,

- компенсация аренды жилья, социальная няня, прокат детских товаров и другие.

А при рождении тройни семья получает единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий и единовременное пособие более 115 тысяч рублей на каждого.

Реальная помощь, чтобы родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне.

Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — обратился глава региона.