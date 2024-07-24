Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленобласти меняет адреса

1. Основной корпус

1974291, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 43, строение 1, электронная почта: mail@47.gbmse.ru

По данному адресу с 1 августа 2024 года будут располагаться: бюро МСЭ № 17, бюро МСЭ № 19, экспертный состав № 1, экспертный состав № 2, экспертный состав № 3, экспертный состав № 4, отделы и администрация учреждения.

Номера телефонов (новые с 1 августа 2024 г.):

- Регистратура – единый телефон 8(812) 308-72-78,

- Бюро МСЭ № 17 – 8(812) 308-72-72,

- Бюро МСЭ № 19 – 8(812) 308-72-71.

Схема проезда:

метро Проспект Просвещения

Автобус 99, 121, 271, 441 - проехать до остановки «улица Руднева», затем по улице Руднева пройти (200-300 метров) до входа в ЖК «Лондон Парк» до поста охраны и сразу с улицы Руднева пройти во двор (справа 3-х этажное здание).

Трамвай 100 – проехать до остановки «улица Руднева», затем по улице Руднева пройти (200-300 метров) до входа в ЖК «Лондон Парк» до поста охраны и сразу с улицы Руднева пройти во двор (справа 3-х этажное здание).

метро Гражданский проспект

Автобус 60, 121 - проехать до остановки «улица Руднева», затем по улице Руднева пройти (200-300 метров) до входа в ЖК «Лондон Парк» до поста охраны и сразу с улицы Руднева пройти во двор (справа 3-х этажное здание).

Трамвай 100 – проехать до остановки «Проспект Культуры», перейти дорогу, пройти прямо 900 м. до входа в ЖК «Лондон Парк» до поста охраны и сразу с улицы Руднева пройти во двор (справа 3-х этажное здание).

2. Дополнительный корпус (проведение медико-социальной экспертизы детям в возрасте до 18 лет)

194214, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 93, лит. А, электронная почта: mail@47.gbmse.ru

По данному адресу с 1 августа 2024 года будут располагаться: бюро МСЭ № 12, бюро МСЭ № 24, бюро МСЭ № 25

Номера телефонов (новые с 01 августа 2024 г.:

- Регистратура - единый телефон 8(812) 308-72-79

- Бюро МСЭ №12 – 8(812) 308-72-81

- Бюро МСЭ №24 – 8(812) 308-72-80

- БюроМСЭ № 25 – 8(812) 308-72-81

Схема проезда:

метро Озерки

Трамвай 20, 21 – проехать до остановки Олонецкая, перейти дорогу, пройти до входа в ЖК «Живой источник» (далее через Шлагбаум, затем пройти прямо под арку и налево, второе крыльцо).

метро Площадь Мужества

Автобус 222 – проехать до остановки Олонецкая, пройти 300 метров до входа в ЖК «Живой источник» (далее через Шлагбаум, затем пройти прямо под арку и налево, второе крыльцо).

Внимание! С 1 августа 2024 года изменятся номера телефонов отделов учреждения:

- Телефон приемной руководителя – 8(812) 308-72-74,

- Телефон «горячей линии» - 8(812) 308-72-73,

- Телефоны отделов учреждения - 8(812) 308-72-70.

На период с 01.08.2024 г. дополнительно действует телефон «Горячей линии» 8 (931) 297-16-49