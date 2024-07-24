Нож в спину любимому

Утром 21 июля в гатчинскую полицию позвонила женщина: в Больших Колпанах на ул. 30 лет Победы она обнаружила сидящего возле дома № 15 нетрезвого мужчину с ножевыми ранениями. Прибывший по вызову наряд патрульно-постовой службы нашел на месте происшествия 53-летнего местного жителя с ножевым ранением спины.

Пострадавшего доставили в Гатчинскую больницу. Он заявил, что накануне вечером распивал спиртное со своей 32-летней сожительницей, и около полуночи пьяная женщина ударила его ножом в спину.

С проникающим ножевым ранением грудной клетки в состоянии средней тяжести пациента поместили на хирургическое отделение. После осмотра у пострадавшего диагностировали множественные резаные раны грудной клетки справа, поясничной области слева, рану левого предплечья, перелом ребра. Возбуждено уголовное дело.