Расплатиться за покупки - с помощью улыбки

Свыше девяти тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой установил Сбер в Ленинградской области.

Современные платёжные устройства позволяют принимать оплату картой, платёжным стикером, бесконтактно через NFC или по QR-коду, а таже улыбкой.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала и просто посмотреть в камеру. Процесс оплаты занимает несколько секунд.

- Жители Ленобласти могут улыбкой оплатить в магазинах розничной торговли, одежды, электроники и товаров для дома. Говорить кассиру, что заплатите лицом или улыбкой необязательно. Достаточно просто сказать, что платите картой, на экране появится кнопка «оплатить улыбкой», – рассказал директор головного отделения по Ленинградской области ПАО Сбербанк Олег Тихомиров.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своём профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Можно воспользоваться подсказками виртуального ассистента СберБанка и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.