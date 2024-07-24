В Ленинградской области открылся Гражданский форум

«Комитет не боится пробовать новые форматы и выходить из «зоны комфорта» — в этом году Гражданский форум принимают Сланцы. Для нас особенно важно, чтобы площадка несла практическую ценность — в первую очередь, это знакомство жителей с социальными инициативами, возможностями преображать территории и находить поддержку на добрые дела. Центральное событие форума — Фестиваль НКО, где будут представлены лучшие инициативы опытных представителей третьего сектора. Региональные НКО всего за один день покажут какого масштаба и уровня проекты могут реализовать сами жители», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций.

Первые два дня участников ждёт насыщенная образовательная программа, спикерами выступают председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, медиаэксперт, победитель национальной премии «Серебряный Лучник», к.п.н., директор по региональной политике, спецпредставитель департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом», лектор Российского общества «Знание» Роман Скудняков и Президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО», заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экономике и трудовым отношениям, председатель координационного совета по сетевым сообществам при ОП РФ, эксперт проекта «ДНК России», член Совета Российского экологического общества Ольга Голышенкова.



Последний день пройдет в формате открытого диалога: планируется участие губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко.

26 июля жителей Сланцевского района порадует масштабный Фестиваль НКО — опытные представители некоммерческого сектора представят свои инициативы, поделятся опытом, проведут мастер-классы, тренинги, игры и спортивные активности. В программе — более 20 активностей на шести городских площадках: Семейный многофункциональный центр, Парк культуры и отдыха, Сланцевская библиотека, СК «Шахтёр» и Сланцевский филиал центра занятости населения и молодёжный центр «Трансформация». Для удобства навигации комитет общественных коммуникаций подготовил пять маршрутов (https://vk.com/nko_lo_info?w=wall-176829672_3470).

Регистрация на первый в Ленинградской области #ФестивальНКО47 — по ссылке clck.ru/3BpcG6.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области