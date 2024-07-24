В Ленинградской области подвели итоги конкурса «Проект на миллион»

Финансовая поддержка лучших бизнес-проектов в виде гранта в 1 млн рублей — это продвижение предпринимательства и его масштабирование в Ленинградской области. Именно на такой результат нацелен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Впервые конкурс вызвал такой большой интерес среди предпринимателей. 40 соискателей представили свои бизнес-проекты по трём номинациям. По итогам оценки проектов решением конкурсной комиссии были выбраны победители, которые получат грант, — 1 млн рублей на реализацию проектов.

В «Год Семьи» самой популярной стала номинация «Лучший бизнес-проект «Бизнес для семьи». Среди 20 бизнесменов наивысшую оценку от комиссии получил индивидуальный предприниматель Константин Константинов. Он представил проект, целью которого — создание семейного клуба на берегу Белого Озера в Тосненском районе. В этом месте будут проводить мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия для всей семьи.

13 соискателей приняли участие в номинации «Лучший бизнес-проект «Местный бренд Ленинградской области». Предприниматели представили свой бренд, продукцию и услуги Ленинградской области. Высшую оценку получил проект по созданию премиум-сегмента мебели от ООО «ПРО-СТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ» из Гатчинского района.

Номинация «Лучший бизнес-проект «Заботливый бизнес» сейчас имеет наибольшую значимость для общества, так как предусматривает мероприятия по формированию доступной среды для маломобильных граждан. Победителем в номинации стал Василий Токубаев и его проект по созданию инклюзивных групп в детском саду.

«Проект на миллион» вновь показал, что в Ленинградской области есть много талантливых и амбициозных предпринимателей, готовых создавать и воплощать в жизнь инновационные идеи. Ваши достижения внесут неоценимый вклад в развитие экономики и общества региона», — поздравила победителей председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Искренне поздравляем предпринимателей с заслуженной победой и желаем успеха в реализации бизнес-проектов!