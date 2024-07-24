В Ленинградской области подвели итоги конкурса «Проект на миллион»
23 июля на площадке Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области состоялась защита проектов участников конкурса «Проект на миллион». На конкурс было подано 40 заявок по трём номинациям. Среди победителей - ООО «ПРО-СТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ» из Гатчинского района.
Финансовая поддержка лучших бизнес-проектов в виде гранта в 1 млн рублей — это продвижение предпринимательства и его масштабирование в Ленинградской области. Именно на такой результат нацелен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».
Впервые конкурс вызвал такой большой интерес среди предпринимателей. 40 соискателей представили свои бизнес-проекты по трём номинациям. По итогам оценки проектов решением конкурсной комиссии были выбраны победители, которые получат грант, — 1 млн рублей на реализацию проектов.
В «Год Семьи» самой популярной стала номинация «Лучший бизнес-проект «Бизнес для семьи». Среди 20 бизнесменов наивысшую оценку от комиссии получил индивидуальный предприниматель Константин Константинов. Он представил проект, целью которого — создание семейного клуба на берегу Белого Озера в Тосненском районе. В этом месте будут проводить мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия для всей семьи.
13 соискателей приняли участие в номинации «Лучший бизнес-проект «Местный бренд Ленинградской области». Предприниматели представили свой бренд, продукцию и услуги Ленинградской области. Высшую оценку получил проект по созданию премиум-сегмента мебели от ООО «ПРО-СТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ» из Гатчинского района.
Номинация «Лучший бизнес-проект «Заботливый бизнес» сейчас имеет наибольшую значимость для общества, так как предусматривает мероприятия по формированию доступной среды для маломобильных граждан. Победителем в номинации стал Василий Токубаев и его проект по созданию инклюзивных групп в детском саду.
«Проект на миллион» вновь показал, что в Ленинградской области есть много талантливых и амбициозных предпринимателей, готовых создавать и воплощать в жизнь инновационные идеи. Ваши достижения внесут неоценимый вклад в развитие экономики и общества региона», — поздравила победителей председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
Искренне поздравляем предпринимателей с заслуженной победой и желаем успеха в реализации бизнес-проектов!