В Войсковицах реставрируют мемориал

Объект культурного наследия регионального значения находится на северной окраине поселка Войсковицы, около дороги Гатчина-Волосово. Местоположение памятника выбрано не случайно: именно на этом месте 23 января 1944 года героически погиб Герой Советского Союза Александр Андреевич Манин при участии в Красносельско-Ропшинской наступательной операции.

Мемориал в Войсковицах в настоящее время представляет собой декоративную стену, символизирующую разорванное кольцо блокады, на фоне которой на постаменте установлена скульптура воина. В основании постамента укреплена гранитная доска: «Вечная слава Советским воинам, павшим в боях за Родину. Здесь среди других захоронений Герой Советского Союза, командир орудия, старший сержант Манин Александр Андреевич, героически погиб 25 января 1944 г.». Перед скульптурой установлены четыре гранитные стелы с именами 142 погибших воинов.

В ходе реставрационных работ подрядной организацией был проведен демонтаж скульптуры воина, на которой имеются множественные повреждения, рассказали в комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Предполагалось, что она подлежит восстановлению, но после экспертизы были выявлены необратимые процессы разрушения. Поэтому принято решение о замене скульптуры полной копией. В ходе реставрации приведут в порядок и гранитные таблички с именами погибших воинов, укрепляют фундамент мемориальной стены, заново отольют ступени, ведущие к мемориалу.

Работы будут завершены к середине сентября.