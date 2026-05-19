О правилах пожарной безопасности вблизи энергообъектов

В связи с рисками возникновения пожаров в период высоких температур, энергетики призывают жителей Ленинградской области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, полях и на территориях поселений, особенно в охранных зонах линий электропередачи и других энергообъектов.

Распространение огня вблизи энергообъектов может стать причиной повреждения оборудования и привести к перебоям в электроснабжении потребителей. Специалисты МЭС Северо-Запада напоминают о том, что в таких местах категорически запрещено разжигать костры, использовать открытый огонь, сжигать пожнивные остатки и мусор, оставлять легковоспламеняемые и горюче-смазочные материалы, в том числе удобрения, лесо- и пиломатериалы.

При обнаружении возгорания необходимо сразу же сообщить об этом по телефону 112 или на горячую линию энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220.