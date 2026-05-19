Гатчинский округ готовится к проведению ГИА-2026: безопасность, инновации и поддержка учеников
Вопрос о готовности к государственной итоговой аттестации (ГИА) в Гатчинском муниципальном округе в 2026 году рассмотрели на расширенном аппаратном совещании администрации Гатчинского муниципального округа.
Исполняющий обязанности председателя комитета образования Татьяна Антонова представила подробный доклад о сроках проведения экзаменов, количестве участников, мерах безопасности и нововведениях.
Государственная итоговая аттестация для девятиклассников пройдет со 2 июня по 6 июля 2026 года, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов – с 1 июня по 9 июля. Успешно зарекомендовавшая себя акция «Президентские дни» позволит выпускникам пересдать один предмет ЕГЭ по выбору 8-9 июля.
В ГИА-2026 примут участие 2432 девятиклассника и 832 участника ЕГЭ. К проведению ГИА будет привлечено более 839 работников пунктов проведения экзаменов.
Гатчинский округ тепло встречает учеников, прибывших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, для которых предусмотрена возможность прохождения промежуточной аттестации.
Самыми популярными предметами ЕГЭ стали русский язык, обществознание, математика профильного уровня. Среди предметов ОГЭ лидируют русский язык, математика, география и информатика.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проведения экзаменов. Все 6 пунктов проведения ЕГЭ и 19 пунктов ОГЭ оборудованы современными технологиями передачи данных, включая системы видеонаблюдения, металлодетекторы и блокираторы связи.
Продолжит работу муниципальный штаб по обеспечению безопасности с участием представителей различных ведомств.
В округе реализуется целый ряд мероприятий, направленных на поддержку учеников и повышение качества подготовки к экзаменам. Для того, чтобы выявить пробелы в знаниях и скорректировать работу по подготовке, выпускники традиционно приняли участие в репетиционных экзаменах по русскому языку и математике. Третий год в округе успешно реализуется проект профилактики неуспешности ГИА.
В целях снижения тревожности организуются психологические эфиры и областные родительские собрания. Популярностью пользуется акция «День сдачи ЕГЭ с родителями», а выпускники прошлых лет делятся советами и опытом в акции «Я сдал ЕГЭ».
