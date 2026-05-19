Гатчинский округ готовится к проведению ГИА-2026: безопасность, инновации и поддержка учеников

Исполняющий обязанности председателя комитета образования Татьяна Антонова представила подробный доклад о сроках проведения экзаменов, количестве участников, мерах безопасности и нововведениях.

Государственная итоговая аттестация для девятиклассников пройдет со 2 июня по 6 июля 2026 года, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов – с 1 июня по 9 июля. Успешно зарекомендовавшая себя акция «Президентские дни» позволит выпускникам пересдать один предмет ЕГЭ по выбору 8-9 июля.

В ГИА-2026 примут участие 2432 девятиклассника и 832 участника ЕГЭ. К проведению ГИА будет привлечено более 839 работников пунктов проведения экзаменов.

Гатчинский округ тепло встречает учеников, прибывших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, для которых предусмотрена возможность прохождения промежуточной аттестации.

Самыми популярными предметами ЕГЭ стали русский язык, обществознание, математика профильного уровня. Среди предметов ОГЭ лидируют русский язык, математика, география и информатика.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности проведения экзаменов. Все 6 пунктов проведения ЕГЭ и 19 пунктов ОГЭ оборудованы современными технологиями передачи данных, включая системы видеонаблюдения, металлодетекторы и блокираторы связи.

Продолжит работу муниципальный штаб по обеспечению безопасности с участием представителей различных ведомств.

В округе реализуется целый ряд мероприятий, направленных на поддержку учеников и повышение качества подготовки к экзаменам. Для того, чтобы выявить пробелы в знаниях и скорректировать работу по подготовке, выпускники традиционно приняли участие в репетиционных экзаменах по русскому языку и математике. Третий год в округе успешно реализуется проект профилактики неуспешности ГИА.

В целях снижения тревожности организуются психологические эфиры и областные родительские собрания. Популярностью пользуется акция «День сдачи ЕГЭ с родителями», а выпускники прошлых лет делятся советами и опытом в акции «Я сдал ЕГЭ».

Желаем выпускникам успешного прохождения ГИА!