В Ленинградской области открыта регистрация педагогов-навигаторов в новый сезон проекта «Билет в будущее»

В настоящий момент осуществляется регистрация новых педагогов-навигаторов. Ключевая задача таких педагогов — помочь школьникам в профессиональном самоопределении. Новые наставники пройдут дополнительное обучение: познакомятся с профориентационной диагностикой, изучат новые тематические мультимедийные учебные пособия и научатся применять эти знания на практике в рамках проекта.

В качестве педагогов-навигаторов могут выступать педагогические работники школ. На официальном сайте проекта кандидаты могут узнать подробную информацию», а также направить заявку своим муниципальным координаторам или на электронную почту: bvb-emp-lo@center-intellect.ru до 25 мая 2026 года.

Напомним, Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется в Ленинградской области с 2019 года. Так, например, в прошлом учебном году в проекте приняли участие: почти 12 000 школьников 6-11 классов. 10 709 учащихся прошли профдиагностики, а также около 100 учителей стали участниками программы обучения для педагогов-навигаторов проекта. На региональном уровне руководство проектом осуществляет ГБУ ДО Центр «Интеллект».