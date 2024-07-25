«От Байкала до Амура»

Насыщенный событиями вечер прошёл в тёплой живой атмосфере. Гости встречи узнали много интересной информации по истории строительства Байкало-Амурской магистрали, которая началась ещё в 1930-х годах. В этот вечер слушали стихи, смотрели видеоклипы («Строим БАМ», «Бамовский альбом», «Песня про Северомуйск»). В исполнении Владимира Буенко прозвучала замечательная песня «Бамовский вальс».

Главными виновниками торжества стали люди, чья жизнь была непосредственно связана с БАМом. Своими воспоминаниями поделились Наталья Анатольевна Синявская и Пётр Олегович Стехновский, награждённый медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» от имени президиума Верховного Совета СССР.

Было очень интересно послушать их рассказы о том, как проходило строительство, в каких условиях они жили среди тайги, какие трудности приходилось испытывать. Свои воспоминания они сопровождали слайдами с фотоснимками из личных альбомов. Рассказывали они так интересно и захватывающе, что все присутствующие как будто сами там побывали и прочувствовали не только трудности, но и присущие тому историческому времени романтику и энтузиазм.

Среди дивенских «бамовцев» также Владимир Донов, Виктор Синявский, Владимир Гусев. В конце прозвучали стихи начинающего поэта, жителя Дивенской Дмитрия Фарзалиева, посвящённые работникам БАМа.

Источник: https://vk.com/club155283078?w=wall-155283078_3921