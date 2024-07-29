Все обращения граждан регистрируются

Как сообщил заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Станислав Макиенков, за шесть месяцев по делопроизводству поступило 3393 обращения. Из них 3321 заявление, 68 запросов информации, 300 жалоб и четыре письма с выражением благодарности сотрудникам полиции.

Согласно утвержденной инструкции, теперь письменные обращения лично от гражданина принимаются круглосуточно в дежурной части УМВД и регистрируются в «Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях». При этом гражданину выдается талон-уведомление, в котором указана дата и номер регистрации заявления. После рассмотрения обращения заявитель уведомляется о принятом решении по данному заявлению.

- Теперь существует такой механизм. Все обращения, хоть в устной, хоть в письменной форме, которые поступают к нам, в том числе по почте или через интернет-ресурсы, если в них есть признаки преступления, административного правонарушения или происшествия, обязательно регистрируются дежурной частью. Из общего количества обращений за шесть месяцев текущего года 1454 содержат эти признаки. То есть эти сообщения, заявления, обращения касаются непосредственно вопросов компетенции полиции, - пояснил Станислав Макиенков.

Если гражданин желает обратиться лично к руководству, он может прийти на личный прием. Его проводят начальник УМВД России по Гатчинскому району и четыре его заместителя. На официальном сайте и на входе у турникета в здании полиции на ул. Красной, д.5 размещен график приема руководства. Он утверждается ежемесячно.

Также прием ведут начальники отделов полиции в Коммунаре, Войсковицах, Сиверском и Вырице.

Как правило, на личный прием приходят в Гатчину, на ул. Красную, 5. Наиболее частые вопросы, с которыми обращаются люди, - преступления в сфере экономики, вопросы организации и обеспечения безопасности дорожного движения, преступления против личности, бытовые конфликты, мошенничество, в том числе через интернет, а также вопросы в сфере миграции, имущественные требования и иные.

Татьяна Можаева